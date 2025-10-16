الصحة بغزة: 29 شهيدًا و 10 إصابات خلال الـ 24 ساعة الماضية

أصدرت وزارة الصحة بغزة، اليوم الخميس، التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان "الإسرائيلي" على قطاع غزة.

وقالت وزارة الصحة، إنَّ 29 شهيدًا (منهم 22 شهيدًا انتشال، و3 شهداء متأثرين بإصابتهم، و4 شهداء نتيجة استهداف مباشر من الاحتلال)، و10 إصابات وصلوا إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأضافت " منذ وقف إطلاق النار (11 أكتوبر 2025)، بلغ إجمالي الشهداء: 23 شهيدًا فيما وصل إجمالي الإصابات إلى 122، و إجمالي الانتشال 381 شهيدًا".

وتابعت " تم استلام 30 جثة محتجزة لدى الاحتلال غير معروفة الهوية، ليصبح إجمالي الجثث المستلمة من الاحتلال 120 جثة على دفعات(45+45+30) ".

وارتفعت حصيلة العدوان "الإسرائيلي" إلى 67,967 شهيدًا و170,179 إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م.

وأشارت وزارة الصحة إلى أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى اللحظة.





المصدر / فلسطين أون لاين