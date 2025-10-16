"الأونروا": أكثر من 650 ألف طفل في غزة بلا مدارس

فلسطين أون لاين

16 أكتوبر 2025 . الساعة 12:34 بتوقيت القدس
مدارس الأونروا المُدمَّرة في غزَّة بسبب حرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية

قالت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، اليوم الخميس، إن أكثر من 650 ألف طفل محرومون من التعليم في قطاع غزة للعام الثالث على التوالي.

وقالت الأونروا، "في غزة، الأطفال خارج المدرسة للعام الثالث على التوالي". "بالنسبة لنحو 660 ألف فتاة وفتى، فإن العودة إلى التعلم لا تتعلق بالتعليم فحسب، بل تتعلق أيضًا بالبدء في التعافي من الصدمة العميقة".

وقالت مديرة العلاقات الخارجية في الأونروا، تمارا الرفاعي، إن "الأولوية بالنسبة للأونروا هي تعليم الأطفال واستئناف تعليمهم".

وأفاد مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) بأن الهجمات أدت إلى تدمير 97% من مباني المدارس في غزة جزئيا أو كليا.

وبدعم أميركي ارتكبت "إسرائيل" منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 وعلى مدار عامين إبادة جماعية بغزة، خلّفت 67 ألفا و913 شهيدا، و170 ألفا و134 جريحا، معظمهم أطفال ونساء، ومجاعة أزهقت أرواح 463 فلسطينيا بينهم 157 طفلا.

المصدر / وكالات
#الحرب على غزة #طوفان الأقصى #تدمير مدارس غزة

