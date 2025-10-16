مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى

اقتحم مستوطنون، صباح اليوم الخميس، باحات المسجد الأقصى المبارك، بمدينة القدس المحتلة، عقب تأمين الحماية المُشددة لهم من قبل شرطة الاحتلال والقوات الخاصة المسلحة التابعة لها.

وقالت مصادر مقدسية، إن عشرات المستوطنين اقتحموا باحات المسجد الأقصى، على شكل مجموعات، من جهة "باب المغاربة".

وأشارت المصادر إلى أن المجموعات الاستيطانية سارت في مسارات مُرتبة مسبقًا، بحماية شرطية مُشددة، بينما أدى بعض المتطرفين طقوسًا وصلوات تلمودية في الجهة الشرقية من المسجد الأقصى.

وشددت قوات الاحتلال من إجراءاتها العسكرية على بوابات المسجد الأقصى، وفي البلدة القديمة، وضيقت على دخول المصلين والمقدسيين للمسجد.

وتتواصل الدعوات المقدسية الواسعة لأهالي القدس والداخل الفلسطيني المحتل للحشد والنفير نحو المسجد الأقصى، والرباط في باحاته، إفشالًا لمخططات الاحتلال ومستوطنيه.

المصدر / وكالات