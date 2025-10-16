كاتب "إسرائيلي": لا تعتقدوا أنَّ العالم سيعود ليحبَّنا بعد وقف إطلاق النَّار

فلسطين أون لاين

16 أكتوبر 2025 . الساعة 11:21 بتوقيت القدس
رئيس حكومة الاحتلال المطلوب للعدالة الدولية بنيامين نتنياهو

قال الكاتب "الإسرائيلي" روعي شفيتس، إن الخطاب الإنكاري لرئيس المعارضة لدى الاحتلال يائير لَبيد في الكنيست الذي قال فيه: "لم يكن هناك إبادة جماعية، ولم تكن هناك نية لتجويع أحد. كانت هناك دولة وجيش يقاتلان في ظروف مستحيلة ضد مسلحين يستخدمون الأطفال دروعًا بشرية" يُظهر أن جدار الإنكار في "إسرائيل" لا يزال صامدًا رغم كل التقارير والشهادات عن المجازر.

ورأى شفيتس، أن المرحلة المقبلة ستكسر هذا الجدار، فحين تُفتح غزة أمام الصحافة الأجنبية، سيتمكن العالم من رؤية ما حاولت "إسرائيل" إخفاءه طوال الحرب. سيجول الصحفيون بحرية في الأحياء المدمرة، وسيرون القصص المدفونة تحت الأنقاض، وربما يكتشفون فظائع لم تُعرف بعد، ما سيهزّ الرأي العام العالمي ويقلب الصورة التي تحاول "إسرائيل" تسويقها.

وأكد، أن الوقت الذي سيبدأ فيه الفلسطينيون دفن الشهداء وإعادة بناء ما تبقى من حياتهم، سيكون هو الوقت الذي ستبدأ فيه الحقيقة بالخروج إلى العلن.

وأشار شفيتس إلى أن أي دعاية إسرائيلية "هاسبارا" لن تستطيع مواجهة ما ستكشفه الكاميرات والحقائق على الأرض. فـ"الطريق الوحيدة للشفاء"، كما كتب، تمر بالاعتراف بما فُعل باسمنا، لأن إنكار الكارثة لا يمحوها، بل يجعلها أكثر حضورًا في ضمير العالم.

وختم قائلا: يهيمن المزاج العام القائل إن "كل شيء انتهى"، وإن الوقت قد حان للعودة إلى ما قبل الثامن من أكتوبر: استئناف الرحلات الجوية، عودة السياحة، وتراجع المقاطعات الثقافية والرياضية.


 

#الحرب على غزة #الإبادة الجماعية #طوفان الأقصى

