أبو سلمية: ندعو الجهات الدولية لتوفير الدعم الطبي والإنساني لمستشفيات غزَّة بشكل عاجل

16 أكتوبر 2025 . الساعة 10:30 بتوقيت القدس
الطبيب محمد أبو سلمية

أكد مدير مجمع الشفاء الطبي في غزة محمد أبو سلمية، أن الواقع الصحي في القطاع لم يشهد أي إنجاز يُذكر منذ وقف الحرب، سواء على مستوى الخدمات الصحية أو توفر الأدوية.

وأشار أبو سلمية في تصريحات صحفية، اليوم الخميس، إلى أن الوضع الصحي لا يزال مأساويا دون أي تغيير جذري.

وشدد على ضرورة تدخل عاجل من الجهات الدولية لتوفير الدعم الطبي والإنساني، في ظل استمرار التحديات التي تواجه القطاع الصحي في غزة.

وأمس الأربعاء، طالب المدير العام للمكتب الإعلامي الحكومي في غزة إسماعيل الثوابتة، الاحتلال "الإسرائيلي" بالوقوف عند التزاماته في تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، وفتح المعابر وإدخال المساعدات فورا.

وبعد عامين من العدوان "الإسرائيلي" يعيش أبناء قطاع غزة اليوم تحديات جمّة، وذلك مع استمرار ندرة الغذاء والمياه الصالحة للشرب والدواء، مما يجعل الاحتياجات الحياتية الأساسية تحديا يوميا في ظل شح الموارد واستمرار الحصار.

وأكد الثوابتة أن الجهات الحكومية في غزة تواصل العمل على توفير الحد الأدنى من مقومات الحياة، وإطلاق خطط طوارئ للتعافي والإيواء، وذلك بهدف الحفاظ على كرامة المواطنين وتخفيف معاناتهم في مواجهة الظروف الاستثنائية التي فرضها العدوان.

