بينهم طفل وأسرى محررون.. الاحتلال يواصل حملة الاعتقالات بالضفة الغربية

واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر وصباح اليوم الخميس، حملة الاعتقالات الواسعة في محافظات الضفة الغربية، طالت عددًا من الأسرى المحررين، وناشطين ومسؤولين محليين، بينهم طفل، بعد مداهمات واقتحامات ترافقها أعمال تخريب وتفتيش للمنازل.

ففي نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال الشابين سلطان الأشقر بعد مداهمة منزله ومصادرة مركبته، ومراد عماد الدين دروزة من المدينة، كما جرى اعتقال الأسير المحرر حمزة العامودي من منطقة رفيديا.

وفي جنين، طالت الاعتقالات كلًّا من عبد الرحمن مرعي من المدينة، إضافة إلى براء علاونة ومحمود العجاوي وعبود العتمي، ومن الحي الشرقي في المدينة اعتقلت: حمزة أبو الرب وإيهاب عدنان سلامة وأحمد جودت المهدي وأحمد أبو الرب.

أما في قلقيلية، فقد اعتقلت قوات الاحتلال مدير هيئة مقاومة الجدار والاستيطان مراد شتيوي من بلدة كفر قدوم، إلى جانب الأسيرين المحررين براء حماد ومعتصم الباز من حي النقار، والدكتور ممدوح بري من بلدة سنيريا جنوب المحافظة، كما أعادت اعتقال الأسير المحرر بهجت يامين بعد مداهمة منزله في الحي ذاته، واعتقلت أيضًا الشقيقين صبحي ومحمد صقر عبيد من كفر قدوم.

وفي طولكرم، اقتحمت قوات الاحتلال بلدتي صيدا وعلار، واعتقلت من صيدا الأسرى المحررين ليث الأشقر، وبهاء الأشقر، وشادي الأشقر، وأحمد مراد عجاج، ومن علار اعتقلت محمد سفيان شديد، وجبر نضال بركات، والمحرر مالك رشدي جعار، وعماد أحمد أبو عصبة، وصابر هيثم أبو سعدة.

وفي رام الله، نفذت قوات الاحتلال حملة اقتحامات واسعة في بلدة سلواد شمال شرق المدينة، واعتقلت رئيس البلدية رائد حامد -أفرج عنه لاحقا- وأكثر من عشرة شبان جرى التحقيق معهم ميدانيًا قبل الإفراج عنهم، كما اعتقلت من بلدة بيتونيا الشابين براء أمجد زيد وعمر زيد.

وفي الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال الطفل نور الشريف والشاب محمود عبد جوابرة من مخيم العروب شمال المدينة.

المصدر / مكتب إعلام الأسرى