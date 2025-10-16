الاحتلال يهدم منزلا في قرية المغير شمال شرق رام الله

هدمت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، صباح اليوم الخميس، منزلًا في قرية المغير شمال شرق رام الله.

وأفاد رئيس مجلس قروي المغير أمين أبو عليا، بأن قوات الاحتلال اقتحمت القرية، وهدمت منزلا قيد الإنشاء مكون من طابقين في المنطقة الجنوبية من القرية، بحجة البناء دون ترخيص، يعود للمواطن موسى وجيه أبو عليا.

ومنذ بدء حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، وحتى 9 تشرين الأول/ أكتوبر 2025 (إعلان وقف إطلاق النار في غزة)، نفذت سلطات الاحتلال ما مجموعه 1014 عملية هدم طالت 3679 منشأة، بينها 1288 منزلا مأهولا، و244 منزلا غير مأهول، و962 منشأة زراعية وغيرها، وسلمت 1667 إخطارا لهدم منشآت فلسطينية، بحسب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان.

المصدر / وكالات