فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

خبير "إسرائيليّ": مشروع "العشائر" في غزَّة مغامرةً فاشلةً

ميدل إيست آي: ويتكوف يعتزم الاستقالة من إدارة ترامب

تحمل آثار تعذيب وتنكيل... وزارة الصِّحَّة بغزة تتسلَّم جثامين 45 شهيدًا من الاحتلال

الطَّبيب المحرِّر أحمد مهنَّا يروي تفاصيل اعتقاله في سجون الاحتلال

منظمة دوليّة تحذّر من خطر الذخائر غير المنفجرة في غزّة

مطالبات حقوقيَّة بإنهاء احتجاز جثامين الشُّهداء في ثلَّاجات الاحتلال

سلطة النقد تعلن استئناف خدماتها في قطاع غزة

المتفوِّقة "الوكيل" الـ "فلسطين": درست على أنقاض منزلنا وسأصبح طبيبة

القسَّام تعلن تفاصيل عمليَّةً نوعيَّةً استهدفت آليَّات الاحتلال برفح

رسائل الأحرار من الضَّفَّة إلى غزَّة: لا نوفيكم حقُّكم

خبير "إسرائيليّ": مشروع "العشائر" في غزَّة مغامرةً فاشلةً

15 أكتوبر 2025 . الساعة 19:50 بتوقيت القدس
...
خبير "إسرائيليّ": مشروع "العشائر" في غزَّة مغامرةً فاشلةً
متابعة/ فلسطين أون لاين

قال ميخائيل ميلشتاين، رئيس القسم الفلسطيني في مركز ديّان للدراسات الشرق أوسطية، إنّ التجربة الإسرائيلية في استخدام "العشائر" والعصابات ضد حركة حماس في قطاع غزة انتهت إلى فشل ذريع يشبه تجارب الاحتلال السابقة في لبنان خلال حقبة جيش لحد وروابط القرى في الثمانينيات.

وأوضح ميلشتاين، في مقال له، أن هذه المقاربة "تكشف ضعف فهم إسرائيل للواقع الاجتماعي في غزة وفشلها في التعلم من دروس الماضي"، داعيًا إلى إضافة هذا الملف إلى أعمال لجنة التحقيق الرسمية التي يُفترض تشكيلها لتقييم أداء الحرب الأخيرة.

وأضاف أن الاعتماد على الجماعات المحلية لمحاربة حماس كان خيارًا "يعكس تخبطًا استراتيجيًا وسوء إدارة للصراع"، مشيرًا إلى أن إسرائيل "ارتكبت سلسلة من الإخفاقات خلال الحرب، من بينها مشروع هيئة تشجيع الهجرة وبرنامج توزيع المساعدات (GHF) الذي استنزف مليارات الشواقل دون نتائج ملموسة".

وأشار ميلشتاين إلى أن ملف "العشائر" أصبح عبئًا على إسرائيل، إذ لا يمكنها حاليًا "التدخل لحمايتهم دون تهديد اتفاق وقف إطلاق النار"، لافتًا إلى أن تصريحات رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو حول تسليح هذه العصابات ألحقت "ضررًا بالغًا بصورة إسرائيل المهزوزة أصلًا، لأن هذه المجموعات منبوذة اجتماعيًا داخل القطاع".

وشدد أن سياسات إسرائيل في غزة تكرر أخطاء الماضي في إدارة الاحتلال عبر الوكلاء المحليين، مؤكّدًا أن "هذه التجارب لا تنتج أمنًا ولا استقرارًا، بل تعزز وحدة المجتمع الفلسطيني حول المقاومة".

#قطاع غزة #غزة

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة