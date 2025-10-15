شهيدان بقصف الاحتلال على حي الشجاعية و15 حالة اعتقال شرقي رفح

ارتقى شهيدان وأصيب آخرون، في خرق الاحتلال لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، عبر القصف المدفعي وإطلاق النار والقذائف في انحاء متفرقة من القطاع.

وأفاد مصدر في المستشفى المعمداني بغزة بارتقاء شهيدين في قصف إسرائيلي على حي الشجاعية شرقي مدينة غزة.

وفي رفح جنوبي قطاع غزة، قالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال اعتقلت 15 مواطنًا شمال شرقي مدينة رفح.

وأشارت إلى إطلاق نار مكثف من الدبابات الإسرائيلية، صباح يوم الأربعاء، في بلدة بني سهيلا وحي الشيخ ناصر شرقي مدينة خان يونس جنوبي القطاع.

وذكرت أن آليات الاحتلال أطلقت النار شمال غربي مدينة رفح جنوبي القطاع.

وأوضحت أن قوات الاحتلال أطلقت يران وقذائف مدفعية على حي الشجاعية شرق مدينة غزة.

وقال مركز غزة لحقوق الإنسان، إن قوات الاحتلال ارتكبت 36 انتهاكًا لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، أسفرت عن استشهاد 7 مدنيين فلسطينيين وأصابت آخرين، منذ بدء سريان اتفاق وقف الحرب يوم الجمعة الماضية.

وأوضح المركز في بيان له، اليوم الأربعاء، أن فريقه الميداني وثق تنفيذ القوات "الإسرائيلية" 36 عملية قصف جوي ومدفعي وإطلاق نار منذ وقف إطلاق النار عند الساعة 12:00 ظهر يوم الجمعة الماضي 10 أكتوبر 2025.

وذكر، أن فريقه وثق قصف طائرات "إسرائيلية" مسيّرة صباح أمس مجموعة مواطنين في حي الشجاعية شرقي مدينة غزة ما تسبب بمقتل 5 مواطنين خلال محاولتهم تفقد منازلهم، رغم أنهم لم يشكلوا أي خطر على القوات "الإسرائيلية". كما قتل مواطن وأصيب آخر جراء غارة مماثلة على بلدة الفخاري شرقي خانيونس، فيما سجلت إصابات في جباليا ورفح.

ووفق المركز الحقوقي؛ فإن الانتهاكات "الإسرائيلية" لم تقتصر على إطلاق النار والقصف، بل امتدت إلى استمرار التحكم في حجم المساعدات وتقليصها، حيث أدخلت خلال الأيام الماضية 173 شاحنة من أصل 1800 كان يفترض دخولها.





المصدر / فلسطين أون لاين