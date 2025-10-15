فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

المكتب الحكومي بغزَّة يطالب بفتح المعابر فورا وإدخال المساعدات الإنسانية

أمن المُقاومة يبعثُ رسالةً للمُتخابرين مع الاحتلال: هذه فرصتُكم الأخيرة

#رسالة_قرآنية_من_محرقة_غزة

حماس: اقتحام مسجد الهجرة في بيت حنينا يعكس استهتار الاحتلال بكل القيم الدينية والإنسانية

الاحتلال يعتدي على الأسير القائد مروان البرغوثي ومصدرٌ يكشف تفاصيل ما حدث!

الداخل المحتل: قتيل وإصابة في جريمة إطلاق نار بكفر ياسيف

مركز حقوقي: رصدنا 36 انتهاكًا "إسرائيليًّا" لوقف إطلاق النار في غزَّة

وحدة الظلّ.. صراع الأدمغة في مواجهةٍ مفتوحة

كيف يعلِّق الإعلام العبري على المُلاحقات الأمنية النَّوعيَّة للعصابات المتورِّطة في غزَّة؟

حماس: نتابع عملية تسليم جثامين الجنود "الإسرائيليين" الأسرى لدى القسَّام

المكتب الحكومي بغزَّة يطالب بفتح المعابر فورا وإدخال المساعدات الإنسانية

15 أكتوبر 2025 . الساعة 13:33 بتوقيت القدس
...
المكتب الحكومي بغزَّة يطالب بفتح المعابر فورا وإدخال المساعدات الإنسانية

طالب المدير العام للمكتب الإعلامي الحكومي في غزة إسماعيل الثوابتة، الاحتلال "الإسرائيلي" بالوقوف عند التزاماته في تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، وفتح المعابر وإدخال المساعدات فورا.

وقال الثوابتة في تصريحات صحفية، اليوم الأربعاء، "ستكون الأولوية في السفر عند فتح المعبر للمرضى والجرحى"، مطالبًا بتسريع فتح المعابر وإدخال المستلزمات الطبية الضرورية.

وأشار إلى أنَّ "سكان غزة يعانون من شح المياه وصعوبة الوصول إليها"، موضحةً أنَّ المعاناة التي واجهها سكان غزة خلال عامين ستتواصل بعد وقف الحرب.

وتابع "هناك ربع مليون طن من النفايات في القطاع تشكل كارثة بيئية، ونحتاج إلى آليات ثقيلة للتعامل مع النفايات، فالحرب دمرت آليات كثيرة".

وأوضح الثوابتة أنَّ الاحتلال قتل 190 من الكوادر والأساتذة الجامعيين والمعلمين، ودمر أكثر من 800 كيلومتر من الطرق.

وفي وقت سابق، قال الثوابتة إن القطاع يواجه ندرة حادة في الغذاء والمياه الصالحة للشرب والدواء، وسط دمار طال أكثر من 90% من البنية التحتية المدنية وهجرة قسرية لنحو مليوني إنسان، مبينا أن الجهات الحكومية تعمل بطاقتها القصوى لتأمين الحد الأدنى من أسباب الحياة عبر خطط للطوارئ والتعافي.

وبعد عامين من العدوان "الإسرائيلي" يعيش أبناء قطاع غزة اليوم تحديات جمّة، وذلك مع استمرار ندرة الغذاء والمياه الصالحة للشرب والدواء، مما يجعل الاحتياجات الحياتية الأساسية تحديا يوميا في ظل شح الموارد واستمرار الحصار.

وأكد الثوابتة أن الجهات الحكومية في غزة تواصل العمل على توفير الحد الأدنى من مقومات الحياة، وإطلاق خطط طوارئ للتعافي والإيواء، وذلك بهدف الحفاظ على كرامة المواطنين وتخفيف معاناتهم في مواجهة الظروف الاستثنائية التي فرضها العدوان.

المصدر / فلسطين أون لاين
#وقف إطلاق النار #الحرب على غزة #الإبادة الجماعية #طوفان الأقصى #فتح معابر غزة

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة