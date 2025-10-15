الاحتلال يشنُّ حملة اعتقالات واسعة في الضفة الغربية

واصلت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، فجر اليوم الأربعاء، حملة المداهمات والاعتقالات الواسعة في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية المحتلة، طالت عشرات المواطنين بينهم فتيان وأسرى محررون.

في محافظة الخليل، اقتحمت قوات الاحتلال مخيم العروب شمال المدينة واعتقلت الشاب أحمد رأفت البدوي والفتى محمد نادر الشريف بعد مداهمة منزليهما وتفتيشهما. كما اعتقلت القوات من بلدة حلحول شمالاً الشاب محمد عبد الله كرجة، ومن بلدة بيت أمر المسن محمد عمر أبو عياش (62 عاماً) والشاب إبراهيم خليل صبارنة بعد مداهمة منازلهم ومصادرة مركبة أحدهم، فيما اعتُقل الشاب رشدي صبارنة من البلدة ذاتها.

وفي محافظة نابلس، طالت الاعتقالات ثلاثة شبان من بلدة بيتا جنوب المدينة، وهم: عقيد أحمد جاغوب، وعودي إبراهيم الشنار، والدكتور عطية فتحي عديلي، بعد اقتحام منازلهم فجراً.

أما في محافظة قلقيلية، فقد اقتحمت قوات الاحتلال المدينة من مدخلها الشرقي واعتقلت أربعة شبان هم: ساجد الفار، مهدي جبر، قيس الحج حسن، ومحمد جعيدي، بعد مداهمة منازلهم وتخريب محتوياتها.

وفي محافظة بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال أربعة مواطنين من مناطق مختلفة، وهم: مصطفى موسى نواورة من جبل الموالح، محمد رائد زواهرة من الكركفة، رائد عبد الكريم المذبوح من الكاريتاس، وزكريا جمال عويضة من هندازة شرق المدينة. كما فتشت منازل عدد من المواطنين واستولت على هواتف شخصية دون تسجيل اعتقالات إضافية.

وفي محافظة رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال الشابين خالد منيف سمارة ومحمد إبراهيم سمارة من قرية بيت عور الفوقا غرب المدينة، خلال تصديهما لاعتداءات المستوطنين. كما داهمت منزل الأسير المحرر عمر توفيق في دير جرير مهددة العائلة بعدم إقامة مظاهر استقبال، إضافة إلى مداهمة منزل الأسير المبعد حابس بيوض في المزرعة الغربية شمال رام الله وتفتيشه.

تأتي هذه الاعتقالات ضمن حملة متواصلة تستهدف مختلف المحافظات، وسط تصاعد الاقتحامات الليلية وتزايد الاعتداءات على منازل المواطنين.

المصدر / مكتب إعلام الأسرى