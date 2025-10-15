فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

الاحتلال يشنُّ حملة اعتقالات واسعة في الضفة الغربية

استشهاد فلسطيني إثر اعتداء الاحتلال عليه بالضرب شمال القدس المحتلة

هيئة البترول تعلن عن أرقام مخصصة للاستفسارات والشكاوى حول خدمة الغاز

13 أسيرًا أردنيًا حرَّرتهم المُقاومة من سجون الاحتلال.. هذه رسالتهم لغزَّة

فصائل المقاومة: الحملة الأمنية في غزَّة ضرورةٌ وطنية ملحّة هدفها إعادة الأمن والاستقرار

بين زغاريد التحرر ودموع الفقد.. عائلة الجعفراوي تعيش أقسى تناقضات الحرب في غزة

عامان من حرب غزة.. (إسرائيل) تفشل في تحقيق أهدافها وتغرق في مأزق داخلي وسياسي متصاعد

خبيران: خطاب ترامب "شعاراتي" يروج لانتصار إسرائيلي زائف ويحاول إنقاذ نتنياهو من أزماته

كيف أنهت حماس الحرب بشروطها، وأفشلت "إسرائيل" في استعادة أسراها؟

بعد يومين من طلب ترمب العفو عنه.. نتنياهو يمثل اليوم أمام المحكمة في تهم فساد

حالة الطقس: أجواء صافية ولا تغير على درجات الحرارة

15 أكتوبر 2025 . الساعة 09:45 بتوقيت القدس
...
حالة الطقس: أجواء صافية ولا تغير على درجات الحرارة

 توقَّعت الأرصاد الجوية الفلسطينية أن يكون الجو اليوم الأربعاء، غائمًا جزئيا الى صاف ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، لتبقى أدني من معدلها السنوي العام بحوالي درجتين مئويتين، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

في ساعات المساء والليل: يكون الجو غائمًا جزئيا الى صاف باردا في المناطق الجبلية وباردا نسبيا في بقية المناطق، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وغدا الخميس، يكون الجو غائمًا جزئيا الى صاف ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة مع بقائها أدني من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

والجمعة، يكون الجو غائمًا جزئيا الى صاف ويطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

والسبت المقبل، يكون الجو غائمًا جزئيا الى صاف ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة لتصبح أدني من معدلها السنوي العام بحوالي درجتين مئويتين، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

المصدر / وكالات
#طقس فلسطين #الحالة الجوية

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة