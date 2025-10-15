عامان من حرب غزة.. (إسرائيل) تفشل في تحقيق أهدافها وتغرق في مأزق داخلي وسياسي متصاعد

غزة/ محمد الأيوبي

بعد مرور عامين على بدء حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة، تتزايد المؤشرات على عمق الأزمة التي يعيشها الاحتلال سياسيًا وعسكريًا، في ظل اعترافات متتابعة من داخل المؤسسة الإسرائيلية بفشل حكومة بنيامين نتنياهو المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية في تحقيق أهدافها المعلنة، وتآكل ثقة الشارع الإسرائيلي بقيادته.

وكشفت هذه الحرب –الأطول في تاريخ الصراع مع الفلسطينيين– عجز (إسرائيل) عن الحسم، وتصدع جبهتها الداخلية، وتراجع صورتها أمام العالم، فيما يحاول نتنياهو الالتفاف على الإخفاق عبر اللعب بورقة الأسرى والتصعيد الإعلامي، وفق ما يقول مراقبون لـ "فلسطين أون لاين".

مأزق إسرائيلي متعدد الأوجه

مدير مركز يابوس للدراسات والأبحاث السياسية سليمان بشارات يؤكد أن الحرب على غزة تمثل أطول مواجهة تخوضها (إسرائيل) منذ عام 1948، سواء من حيث المدة أو من حيث اتساع دائرة الصراع وامتداد ارتداداته الإقليمية.

ويقول بشارات: " إن هذه الحرب مثلت حالة صراع غير مسبوقة، وأولى الدروس التي استخلصتها (إسرائيل) منها هي أنها غير قادرة فعليًا على حسم الصراع مع الفلسطينيين"، موضحًا أن هذا ما يؤكده العديد من الكتاب والضباط الإسرائيليين في تحليلاتهم الأخيرة.

وأضاف أن نتنياهو فشل في تحقيق أربعة من أصل خمسة أهداف كان قد أعلنها للحرب، وهي: القضاء على المقاومة الفلسطينية، ونزع سلاحها، وتحويل قطاع غزة إلى منطقة منزوعة السلاح، وتحقيق هدف التهجير الجماعي لأهالي القطاع. وتابع: "الهدف الوحيد الذي تحقق – من منظور الخبراء الإسرائيليين أنفسهم – هو استعادة الأسرى الإسرائيليين، وحتى هذا الهدف تحقق بجهود تفاوضية لا عسكرية".

ولفت إلى أن هذا الفشل كشف عن حاجة (إسرائيل) الدائمة إلى الدعم الأميركي المباشر، باعتبار أن واشنطن هي الظهير والمنقذ الأساسي للاحتلال، "ربما حضور ترامب إلى المنطقة والخطة التي وضعها كانت بمثابة إنقاذ لـ(إسرائيل)، ولولا تقديم الولايات المتحدة لهذه الخطة، لكان نتنياهو استمر في حرب نحو المجهول، دون أن يعرف طبيعة النتائج التي يمكن أن تترتب عليها".

تحولات بنيوية

ويؤكد بشارات أن ما أفرزته الحرب لم يكن ميدانيًا فقط، بل داخليًا أيضًا، إذ شهدت (إسرائيل) تحولات بنيوية عميقة مست جوهر النظام السياسي والمؤسساتي، مشيرًا أن العامين الماضيين شهدا نقاشات حادة وفجوات كبيرة في المجتمع الإسرائيلي، وتحولات أصابت مؤسسات دولة الاحتلال نفسها، حيث تحولت من "بنية مؤسساتية" إلى "بنية الأشخاص"، وتحديدًا إلى هيمنة الفرد الواحد ممثلاً ببنيامين نتنياهو.

وأضاف: "حتى المؤسسة الأمنية والعسكرية، التي كانت شريكًا أساسيًا في صناعة القرار، جرى تهميشها ووضعها تحت هيمنة نتنياهو المباشرة، ما جعل عملية اتخاذ القرار رهينة لمصالحه الشخصية والسياسية".

وأشار مدير مركز يابوس إلى أن (إسرائيل) تعيش اليوم مرحلة مراجعة ونقد ذاتي داخلي بعد عامين من الحرب، ومن المرجح أن تتصاعد الأصوات المنتقدة مع الانتقال إلى مراحل لاحقة من خطة إنهاء الحرب، خصوصًا في ظل الإخفاقات المتكررة مقابل غموض الرؤية الاستراتيجية لمكانة (إسرائيل) المستقبلية.

ولفت بشارات إلى أن من بين التداعيات الجوهرية لهذه الحرب هو تراجع صورة (إسرائيل) ومكانتها الدولية، إذ "تحاول اليوم أن تلملم صورتها المهشمة أمام العالم، بعد أن وُصفت في الإعلام العبري بأنها تخوض جبهتها الثامنة – جبهة الصورة – في مواجهة الرأي العام العالمي"، مؤكدًا أن هذا التحول يعكس مدى الانحدار الذي أصاب الرواية الإسرائيلية في المحافل الدولية.

وخلص إلى أن حصيلة الحرب بعد عامين من الدم والدمار تثبت أن الاحتلال لم يحقق أياً من أهدافه الاستراتيجية، بل انكشفت أزمته الداخلية وتآكل صورته أمام العالم، فيما خرجت المقاومة أكثر رسوخًا في الوعي الفلسطيني والعربي والدولي.

نتنياهو تحت النار

وفي السياق ذاته، يؤكد الخبير في الشأن الإسرائيلي نظير مجلي أن أوساط المعارضة الإسرائيلية، بما في ذلك الأحزاب والصحافة والرأي العام، ترى أن نتنياهو فشل فشلًا ذريعًا في تحقيق أهداف الحرب على غزة، وأن كل ما يعلنه في هذا الشأن "مجرد أكاذيب ومحاولات للتغطية على إخفاقاته السياسية والعسكرية".

وقال مجلي: "في المعارضة الإسرائيلية، لا أحد يصدق أن نتنياهو حقق شيئًا من أهداف الحرب. كل تصريحاته في هذا المجال هي تضليل وتغطية على فشله الذريع، سواء في الميدان أو في السياسة، وحتى في قدرته على إقناع الرئيس ترامب بوجهة النظر الإسرائيلية".

وأوضح أن نتنياهو يحاول إقناع واشنطن بأن الحرب يجب أن تستمر لتحقيق الأهداف التي لم تتحقق في الاتفاق الأخير، مؤكدًا أن رئيس حكومة الاحتلال "يوظف ملف الأسرى والتصريحات الأمنية بشكل خطير للغاية لخدمة مصالحه السياسية".

وأضاف: "هو يتحدث عن إعادة نشر القوات في غزة، لكنه يتجنب استخدام كلمة انسحاب، لأن (إسرائيل) تخشى أن يُفهم ذلك كهزيمة، وهي تلمح إلى إمكانية العودة للتدخل في أي وقت، رغم معرفتها أنها غير قادرة على السيطرة الميدانية".

وأشار مجلي إلى أن قدرة نتنياهو باتت محصورة في التخريب والتشويش والعرقلة، متسائلًا عن مدى المساحة التي سيمنحها ترامب له للاستمرار في هذا النهج، خاصة أن ترامب – بحسب وصفه – "يرى في هذه المرحلة فرصة تاريخية لتحقيق (سلام) في الشرق الأوسط، بينما يحاول نتنياهو جره إلى لعبة الحرب في غزة".

ورأى أن استمرار نتنياهو في هذا النهج سيقوده حتمًا إلى صدام مع ترامب، وهو صدام "ليس في صالحه إطلاقًا"، لا على المستوى السياسي الخارجي، ولا في معركته الداخلية في (إسرائيل)، مشيرًا إلى أن مظاهر الرفض الشعبي تجلت بوضوح خلال زيارة ترامب وصهره كوشنر وابنته إيفانكا إلى (تل أبيب)، حيث استُقبلت خطابات نتنياهو بصافرات الاستهجان، في مشهد يعكس حجم التآكل في صورته لدى الرأي العام الإسرائيلي.

ويعتقد مجلي أن نتنياهو، رغم تسجيله ارتفاعًا طفيفًا في استطلاعات الرأي بعد الاتفاق، إلا أن ذلك "لا يجعله في موقع رئيس الحكومة المستقر سياسيًا"، مؤكدًا أن المشهد الداخلي الإسرائيلي ما زال منقسمًا بشدة.

المصدر / فلسطين أون لاين