تجمُّع القبائل والعشائر في غزَّة يعلن رفع الغطاء عن مثيري الفوضى

14 أكتوبر 2025 . الساعة 21:33 بتوقيت القدس
غزة/ فلسطين أون لاين

أعلن تجمع القبائل والعشائر الفلسطينية في قطاع غزة رفع الغطاء العشائري والعائلي عن كل من يثبت تورطه في أي عمل يهدد السلم الأهلي أو الأمن المجتمعي، داعياً جميع العائلات والعشائر إلى الالتزام التام بهذا القرار وتسليم المطلوبين والمخالفين إلى الجهات المختصة فوراً.

وأكد التجمع في بيان صدر مساء الثلاثاء رفضه القاطع لكل مظاهر الفلتان الأمني والبلطجة التي ارتكبتها مجموعات خارجة عن القانون خلال فترة الحرب، مشدداً على وقوفه الكامل إلى جانب الأجهزة الأمنية في جهودها لاستعادة النظام وإنهاء الفوضى.

وأشارالبيان، أن فئات مارقة استغلت غياب الأجهزة الأمنية نتيجة ظروف العدوان الإسرائيلي، ما تسبب في زيادة معاناة المواطنين ومضاعفة أوجاعهم وتهديد أمنهم ومعيشتهم، مشيراً إلى أن التجمع يشدّ على أيدي الجهات الأمنية التي تبذل جهوداً متواصلة لردع المعتدين وإنهاء الفوضى بسرعة وحزم.

ودعا التجمع الفصائل الفلسطينية الإسلامية والوطنية إلى توحيد الجهود والطاقات لدعم خطط فرض الأمن في الميدان وإنهاء مظاهر الفلتان، مؤكداً أن حماية السلم الأهلي أولوية وطنية ومسؤولية جماعية.

