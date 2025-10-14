الثَّوابتة: 70 مسلَّحًا سلَّموا أنفسهم والقضاء على 50 بؤرة تهدِّد الأمن بغزّة

غزة/ فلسطين أون لاين

أفاد مدير مكتب الإعلام الحكومي في غزة، إسماعيل الثوابتة، أن أكثر من 70 عنصراً من العصابات سلّموا أنفسهم وأسلحتهم ضمن مبادرة العفو العام التي أطلقتها الحكومة، مشيراً إلى أنه تم القضاء على أكثر من 50 بؤرة إجرامية كانت تشكّل خطراً مباشراً على المواطنين.

وأكد الثوابتة في تصريحات صحفية، اليوم الثلاثاء، أن الأجهزة الأمنية لن تسمح لأي طرف بالعبث بأمن الشعب الفلسطيني، مشدداً على أن العمل الأمني مستمر حتى تحقيق الاستقرار الكامل في قطاع غزة.

وأضاف أن بعض العصابات لا تزال تتحصّن في مناطق حمراء تؤمّنها قوات الاحتلال الإسرائيلي بالغطاء الناري وتزويدها بالإمدادات عبر طائرات مسيّرة، مؤكداً أن هذه البؤر ستُواجه قريباً بكل حزم لإنهاء أي تهديد للأمن الداخلي.

وأشار إلى أن الحكومة باشرت تنفيذ خطة شاملة لبسط السيطرة وتطبيق القانون في مختلف مناطق القطاع، حيث انتشرت عناصر الأجهزة الأمنية والشرطية والدفاع المدني فور وقف إطلاق النار لإعادة الأمن والاستقرار.

كما دعا الثوابتة جميع المنخرطين في الأعمال الخارجة عن القانون ممن لم تتلطخ أيديهم بالدماء إلى تسليم أنفسهم والاستفادة من مبادرة العفو العام، موضحاً أن الهدف من ذلك هو إغلاق صفحة الفوضى وتعزيز السلم الأهلي.