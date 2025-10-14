الصليب الأحمر يتسلّم جثامين 45 أسيرًا فلسطينيًا من الاحتلال

متابعة/ فلسطين أون لاين

تسلّمت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، اليوم الثلاثاء، جثامين 45 أسيرًا فلسطينيًا، بينما أعلن الاحتلال استمرار المفاوضات مع حركة حماس لاستلام بقية جثامين أسراها في إطار اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى والجثامين المبرم مؤخرًا بين الطرفين.

وقالت اللجنة الدولية، في بيان إن عملية تسليم جثث المحتجزين الذين قضوا خلال الحرب "معقدة وشديدة الصعوبة"، وقد تستغرق وقتًا طويلاً، مؤكدة وجود احتمال بألا يتم العثور على جميع الجثامين في ظل الدمار الواسع داخل القطاع.

ودعت اللجنة الأطراف كافة والوسطاء إلى ضمان التطبيق السليم للاتفاق، وتأمين إعادة رفات القتلى إلى عائلاتهم بأمان.

ونقلت مصادر طبية فلسطينية لوكالة رويترز أن الصليب الأحمر نقل الجثامين عبر معبر كيسوفيم إلى داخل قطاع غزة، مشيرة إلى أن الدفعة الأولى وصلت إلى مجمع ناصر الطبي في خان يونس، حيث تُجرى عادة عمليات الفحص والتوثيق قبل تسليمها لذويهم.

من جهتها، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة عن جاهزية الطواقم الطبية لاستقبال جثامين الشهداء المتوقع الإفراج عنها من قبل الاحتلال الإسرائيلي، والتعامل معها وفق الإجراءات الطبية والبروتوكولات المعتمدة.

وقالت الوزارة إن فرق الطب الشرعي والإسعاف والطواقم التمريضية والفنية تم تجهيزها لضمان إتمام عمليات الاستلام والفحص والتوثيق والتسليم بما يليق بقدسية الموقف وكرامة الشهداء.

وأضاف البيان أن كوادر الوزارة تواصل أداء واجبها الإنساني رغم الظروف القاسية والإمكانات المحدودة، مؤكدة أن حفظ كرامة الإنسان حياً وشهيداً هو جوهر رسالتها.

وأوضحت الوزارة أنه سيتم لاحقاً نشر رابط خاص لعرض المقتنيات والعلامات المميزة للجثامين لتسهيل تعرف الأهالي على ذويهم.