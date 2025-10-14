تحرِّر آخر أعضاء "الوحدة 101" القسَّاميَّة... تعرَّف على حكاية عمليَّة هزَّت "إسرائيل" قبل 3 عقود

متابعة/ فلسطين أون لاين

بعد أكثر من ثلاثة عقود في سجون الاحتلال، اجتمع أفراد من كتائب القسام شكّلوا في تسعينيات القرن الماضي وحدة خاصة عُرفت باسم "الوحدة 101"، في لقاء هو الأول منذ اعتقالهم، وذلك عقب الإفراج عن آخر أعضائها، الأسير محمود عيسى، ضمن صفقة تبادل الأسرى الأخيرة بين المقاومة الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي.

تحرر هؤلاء الأربعة الذين تحوّلوا إلى رموز للصبر والمقاومة، بعد أن أُبعدوا إلى مصر، يحملون على وجوههم ملامح السنوات الطويلة خلف القضبان، وآثار الفقد التي لم تغب عن ذاكرتهم.

خرجوا إلى النور بعد رحلة عذاب امتدت أكثر من ثلاثة عقود، لكنهم تركوا وراءهم مئات الرفاق الذين ما زالوا ينتظرون يوم الحرية، مؤمنين أن موعد كسر القيد قادم لا محالة.

بداية القصة.. من أجل الشيخ أحمد ياسين

وتعود جذور تشكيل الوحدة 101 إلى مطلع تسعينيات القرن الماضي، حين قررت كتائب القسام تشكيل خلية نوعية هدفها أسر جنود إسرائيليين لمبادلتهم بمؤسس حركة حماس الشيخ أحمد ياسين، الذي كان يقضي حكمًا بالمؤبد داخل السجون.

وضمّت الوحدة أربعة مقاومين من القدس هم: محمود عيسى، ومحمود عطون، وموسى عكاري، وماجد قطيش.

وفي 13 سبتمبر/أيلول 1992، نفّذت المجموعة عملية أسر الجندي الإسرائيلي نسيم توليدانو، بعد أن أعدّت سيارة بلوحات إسرائيلية مزيفة ونقلته إلى مخبأ في قرية عناتا شمال شرق القدس، مطالبة بالإفراج عن الشيخ ياسين مقابل إطلاق سراحه.

صدمة إسرائيلية وقرار بالانتقام

أعلنت كتائب القسام مسؤوليتها عن العملية، وحددت مهلة عشر ساعات لتنفيذ مطالبها، لكن حكومة الاحتلال برئاسة إسحق رابين رفضت التفاوض، وأطلقت أوسع حملة مطاردة في القدس والضفة الغربية.

وبعد يومين، عُثر على جثة توليدانو قرب طريق القدس–أريحا، لتبدأ مرحلة جديدة من التصعيد ضد حركة حماس.

وردّ الاحتلال بسلسلة اعتقالات واسعة طالت الآلاف، وأصدر المجلس الوزاري المصغر قرارًا بإبعاد مئات من قادة وكوادر حركتي حماس والجهاد الإسلامي إلى مرج الزهور في جنوب لبنان، في واحدة من أبرز عمليات الإبعاد الجماعي بتاريخ الصراع.

اعتقال المجموعة وبداية المعاناة

تمكّن الاحتلال من اعتقال أفراد الوحدة تباعًا بعد أشهر من العملية، ليُحكم على محمود عيسى بالسجن 3 مؤبدات و46 عامًا، فيما نال رفاقه أحكامًا مماثلة، وبقوا منذ ذلك الحين متناثرين في سجون الاحتلال، محرومين من رؤية بعضهم لأكثر من ثلاثة عقود.

تحوّل عيسى خلال سنوات أسره إلى رمز فكري وثقافي داخل السجون، حيث ألّف عدة كتب تناولت قضايا الفكر والسياسة والمقاومة، فيما ظلّ اسمه مرتبطًا بـ"الوحدة 101" التي مثّلت لحظة مفصلية في تاريخ العمل المقاوم.

لقاء الحرية بعد 33 عامًا

مع تنفيذ صفقة التبادل الأخيرة، أُفرج عن محمود عيسى بعد 33 عامًا من الاعتقال، ليلتقي للمرة الأولى منذ عام 1992 بزملائه القدامى في الوحدة الخاصة، في مشهدٍ مؤثر وثّقته عدسات الكاميرا وهم يتعانقون بعد عقود من الفراق، وقد غزت الشيب وجوههم لكن ملامح الإيمان والصلابة لم تتغيّر.

هذا اللقاء لم يكن مجرد نهاية رحلة سجن، بل استعادة لذاكرة جماعية من التضحية والإصرار، تربط بين جيلين من المقاومين الذين حملوا رسالة الشيخ أحمد ياسين، وواصلوا مسيرة المقاومة جيلاً بعد جيل.

مرج الزهور.. صفحة من الذاكرة الفلسطينية

وعلى الرغم من قيام الاحتلال بحملات اعتقالات بعد أسر الجندي، طالت كافة أعضاء حركة حماس ونشطائها في الضفة الغربية والقدس وغزة، إلا أن المجلس الوزاري المصغر للاحتلال، قرر الانتقام من قيام حماس بأسر الجندي، عبر تنفيذ عملية غير مسبوقة بإبعاد المئات إلى خارج فلسطين المحتلة، بطريقة وحشية.

ففي 17 كانون أول/ديسمبر 1992، قامت قوات الاحتلال باعتقال قرابة 417 من أستاذة الجامعات والدعاة والأطباء والشخصيات القيادية من حركتي حماس والجهاد الإسلامي، وأبعدتهم إلى منطقة مرج الزهور جنوب لبنان.

وأنزل الجنود كافة المعتقلين من حافلات قاموا بتجميعهم بداخلها وهم معصوبو الأعين ومقيدو الأيدي، وبدأوا بفك قيودهم ورفع الأربطة عن أعينهم وقاموا بتحميلهم على ظهر شاحنات نقل تجارية، وقد وصل عدد الشاحنات الناقلة إلى ست شاحنات.

وسارت الشاحنات مسافة خمسة كيلو مترات في اتجاه الحدود اللبنانية فيما يعرف بالمنطقة المحرمة وعند اقتراب الشاحنات من الحدود اللبنانية خرج الجنود اللبنانيون واعترضوا الشاحنات وطلبوا من المعتقلين عدم النزول من الشاحنات والعودة من حيث أتوا حيث لا يوجد قرار من الحكومة اللبنانية بإدخالهم إلى لبنان.

ورفض الاحتلال عودة الشاحنات، إلى الأراضي المحتلة، وقام بإطلاق النار باتجاه المبعدين، الذين لم يجدوا إلى النزول في منطقة مرج الزهور، وإقامة مخيم هناك، في مأساة استمرت قرابة عام كامل، انتهت بتفاوض الاحتلال مع قيادة المبعدين، والرضوخ لمطالبهم بالعودة إلى مناطقهم داخل فلسطين المحتلة.