"أسماء العشرة الأوائل في كل فرع.. طلاب الثانوية في غزَّة يسجِّلون التَّفوق رغم الإبادة

أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي ظهر اليوم الثلاثاء، عن نتائج الثانوية العامة لطلبة دورة عام 2006 في قطاع غزة، في حالة مستثناة بعد معيقات جمَّة لحقت بالطلبة وقطاع التعليم جراء عامين من حرب الإبادة الجماعية على القطاع.

وعقدت التربية والتعليم مؤتمراً صحفياً ذكرت فيه أسماء الطلبة العشرة الأوائل لكل فرع من الفرعين العلمي والأدبي والأول من باقي الفروع "الشرعي، الريادة والأعمال، الزراعي، الصناعي، والاقتصاد المنزلي، ويتزامن ذلك مع عقد الاختبار الأخير لطلبة التوجيهي 2007.

وتقدم 26 ألف طالب وطالبة من طلبة غزة (توجيهي 2006) للاختبارات، بين 6 و15 سبتمبر/ أيلول الماضي، إلكترونيا، عبر منصة Wise School، وبالتعاون مع جامعة العلوم الإسلامية في الأردن.

وكان من المقرر أن يبدأ طلبة الثانوية العامة دورة 2006 عامهم الدراسي في نهاية أغسطس/آب 2023 على أن يتقدموا لاختبارات التوجيهي قبل النصف الأول من عام 2024؛ إلا أنَّ حرب الإبادة حالت دون ذلك.

أسماء الطلبة العشرة الأوائل من كل فرع من الفروع في قطاع غزة.

الفرع الأدبي:

الأول: سلمى توفيق فايز النعامي - 99.1 مديرية الوسطى

الثاني: أمل إياد السدودي- 99 - مديرية خانيونس

الثاني مكرر زينب شادي الصلاحات- 99 – مديرية الوسطى

الرابع: أنغام حلمي الطلاع 98.9- مديرية الوسطى

الرابع مكرر: فرح جلال قاسم- 98.9 – مديرية رفح

الرابع مكرر: ليان عرفات أبو منديل - 98.9- مديرية الوسطى

الرابع مكرر: يارا محمد الصاوي- 98.9- مديرية شرق غزة

الثامن: تالا إيهاب صالحة- 98.7 – مديرية غرب غزة

الثامن مكرر: ريمان هاني أبو المعزة- 98.7 – مديرية الوسطى

الثامن مكرر: سما محمود لبد- 98.7 – مديرية غرب غزة

الثامن مكرر: لينا عمر جحيش- 98.7 – مديرية رفح

الفرع العلمي:

الأول: يوسف أحمد العصار- 98.7 – مديرية الوسطى

الثاني: أمل رامي أسعد متيل- 98.6 – مديرية غرب غزة

الثاني مكرر: رند حسام أبو هاشم - 98.6 – مديرية خانيونس

الثاني مكرر: سديل محمد أبو سعدة- 98.6 – مديرية غرب غزة

الثاني مكرر: سندس إسماعيل حسين- 98.6 – مديرية الوسطى

الثاني مكرر: عبد الكريم محمد الأغا -98.6 – مديرية خانيونس

الثاني مكرر: لانا محمد الوكيل- 98.6 – مديرية غرب غزة

الثامن: أنس محمد ضبان - 98.4 – مديرية غرب غزة

الثامن مكرر: بكر عبد الله جاد الله الوليد- 98.4 – مديرية الوسطى

الثامن مكرر: روعة ياسر رفيق فارس- 98.4 – مديرية خانيوس

الثامن مكرر: ياسر إياد محمد الهباش- 98.4 – مديرية الوسطى

فرع الريادة والأعمال:

فرح درويش الصباغ- 95.6 – مديرية شرق غزة

الفرع الشرعي:

فرح إيهاب حسين ريان 94.6 الوسطى

الفرع الصناعي:

دينا منير مخيرس 98.6 الوسطى

فرع الاقتصاد المنزلي:

هبة كمال أبو معيلق- 93.8 – مديرية الوسطى

المصدر / وكالات