"حماس" تدعو الأطراف المختلفة إلى عدم السَّماح للاحتلال بالتفلت من التزاماته بوقف إطلاق النَّار

14 أكتوبر 2025 . الساعة 12:58 بتوقيت القدس
قال الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، حازم قاسم، إن قتل جيش الاحتلال لعدد من أهالي قطاع غزة صباح اليوم عبر القصف وإطلاق النار ، انتهاك لاتفاق وقف إطلاق النار.

وأضاف قاسم في تصريح صحفي، اليوم الثلاثاء، "مرة أخرى ندعو الأطراف المختلفة إلى متابعة سلوك الاحتلال، وعدم السماح له بالتفلت من التزاماته أمام الوسطاء فيما يتعلق بإنهاء الحرب على قطاع غزة".

وارتقى شهداء وأصيب آخرون، صباح اليوم، جراء استهداف طيران الاحتلال المُسيَّر "الكواد كابتر" مجموعة من الفلسطينيين خلال تفقدهم لمنازلهم في حي الشجاعية شرقي مدينة غزة، وفي خان يونس ورفح جنوبي قطاع غزة.

وفجر الخميس الماضي، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، التوصّل إلى اتفاق شامل لوقف إطلاق النار في غزة، وإنهاء الحرب بعد أكثر من عامين من العدوان، تمهيدًا لبدء مرحلة جديدة من الهدوء وإعادة الإعمار.

المصدر / فلسطين أون لاين
