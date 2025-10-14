مقتل شاب بجريمة إطلاق نار في كفر كنا بالداخل المُحتل

قُتل الشاب علي وائل عواودة (22 عاما) من كفر كنا، فجر اليوم الثلاثاء، إثر تعرضه لجريمة إطلاق نار أثناء ركوبه على دباب (تراكتورون) في البلدة.

وتلقت طواقم الإسعاف بلاغا عن إصابة شاب بجروح حرجة، فهرعت إلى المكان وقدمت له الإسعافات الأولية، ثم نقلته على وجه السرعة إلى المستشفى، حيث أُعلن لاحقا عن وفاته متأثرا بإصابته البالغة.

ومقتل عواودة هو الجريمة الثانية خلال ساعات في المجتمع العربي؛ إذ قتل، مساء الإثنين، الشاب محمد رفاعية (26 عاما) من بلدة سالم في منطقة وادي عارة، جراء تعرضه لإطلاق نار قرب مفرق مجيدو.

وبذلك ترتفع حصيلة ضحايا جرائم القتل في المجتمع العربي منذ مطلع العام الجاري إلى 201 قتيل.

وتشير المعطيات إلى أن 169 شخصا قتلوا بالرصاص، فيما كان 99 من الضحايا دون سن الثلاثين، بينهم ثلاثة أطفال لم يبلغوا سن الثامنة عشر. كما سجلت 10 جرائم قتل من قِبل الشرطة.

وتعكس هذه الأرقام الصادمة حجم تفاقم العنف والجريمة في المجتمع العربي، في ظل تواطؤ الشرطة الإسرائيلية وتقاعسها عن أداء دورها في مكافحة الجريمة، ومحاسبة المجرمين.

وتأتي هذه الجريمة ضمن سلسلة جرائم قتل مستمرة في المجتمع العربي، ما يرفع منسوب الخوف والقلق في ظل تصاعد العنف واستمرار فوضى السلاح وغياب الردع.

