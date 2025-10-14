فلسطين أون لاين

"بعد اقتحامها وطرد سكانها"

الاحتلال يحوِّل 3 منازل لثكنات عسكرية بالخليل

14 أكتوبر 2025 . الساعة 10:22 بتوقيت القدس
الاحتلال يحوِّل3 منازل لثكنات عسكرية بالخليل

حوَّلت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"،اليوم الثلاثاء، 3 منازل إلى ثكنات عسكرية في قرى وبلدات بمحافظة الخليل جنوبي الضفة الغربية، بعد اقتحامها وطرد سكانها.

وشملت التحويلات منازل في بلدة إذنا وقرية الكوم التابعة لدورا، إضافة إلى منزل شقيقة الأسير المحرر عرفات الزير في منطقة رابود بدورا، حيث رفعت أعلام الاحتلال عليها.

وفي بلدة إذنا، اقتحمت القوات منزل عائلة مهدي محمد طميزي وأخرجت ساكنيه قبل تحويله إلى ثكنة عسكرية، مع إطلاق قنابل الغاز السام بكثافة على مدخل البلدة، ما دفع الجهات المختصة إلى تأجيل الدوام المدرسي حرصا على سلامة الطلاب والمواطنين.

كما اقتحمت قوات الاحتلال صباح اليوم مدرسة كيسان شرق بيت لحم، وهددت الهيئة التدريسية بعدم التطرق لموضوع الأسرى الفلسطينيين، مما تسبب في حالة هلع بين الطلاب وعرقلة العملية التعليمية.

وأكدت منظمة البيدر الحقوقية أن هذا السلوك المتكرر يعرض الطلاب لمخاطر مستمرة ويهدد البيئة التعليمية، مشددة على ضرورة توفير الحماية للمؤسسات التعليمية وضمان استمرار العملية الدراسية دون تدخلات عسكرية.

المصدر / وكالات
