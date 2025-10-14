فلسطين أون لاين

14 أكتوبر 2025 . الساعة 10:14 بتوقيت القدس
ارتفاع أسعار النفط والذهب

ارتفعت أسعار الذهب إلى مستوى قياسي، اليوم الثلاثاء، مدعومًا بتوقعات خفض أسعار الفائدة الأميركية، كما ارتفعت أسعار النفط مساء أمس عند التسوية.

وزاد الذهب في المعاملات الفورية بنسبة (0.4%) ليصل إلى (4124.79) دولارًا للأوقية، بعد أن سجل مستوى قياسيًا بلغ (4131.52) دولارًا في وقت سابق من الجلسة، فيما ارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر (0.3%) إلى (4143.10) دولارًا.

وفي المعاملات الفورية ارتفعت الفضة (0.3%) إلى (52.49) دولارًا للأوقية، بعد أن سجلت (52.70) دولارًا في وقت سابق من اليوم.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفع البلاتين (0.5%) إلى (1653.45) دولارًا للأوقية، فيما ربح البلاديوم (1.6%) إلى (1498.25) دولارًا مسجلًا أعلى مستوى منذ أيار/ مايو 2023.

كما ارتفعت أسعار النفط مساء أمس عند التسوية، حيث صعدت عقود خام برنت بمقدار (59) سنتًا، ما نسبته (0.9%)، لتصل عند التسوية إلى (63.32) دولارًا للبرميل، وارتفعت عقود الخام الأميركي بنسبة واحد في المئة، ما يعادل (59) سنتًا، لتصل إلى (59.49) دولارًا للبرميل عند التسوية.

المصدر / وكالات
