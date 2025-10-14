المنظمات الأهلية: مستلزمات الإيواء لم تدخل بعد إلى قطاع غزَّة

قال مدير شبكة المنظمات الأهلية في غزة أمجد الشوا، إن هناك عشرات شاحنات المساعدات لا تزال تنتظر الدخول عبر معبر كرم أبو سالم.

وأكد الشوا في تصريحات صحفية، اليوم الثلاثاء، أن مستلزمات الإيواء لم تدخل بعد إلى قطاع غزة، رغم الحاجة الملحة لها، خصوصًا في ظل دمار واسع طال آلاف المنازل.

وأشار إلى أن الركام المنتشر في مدينتي غزة وخانيونس يعيق بشكل كبير جهود الإغاثة، ويحد من قدرة الطواقم على الوصول إلى المتضررين وتقديم المساعدات الإنسانية اللازمة لهم.

وعلى مدار سنتين من الإبادة الجماعية، منعت "إسرائيل" دخول الغاز والوقود إلى الفلسطينيين في قطاع غزة. ويستثنى من ذلك كميات محدودة جدا وصلت خلال فترة الهدنة في كانون الثاني/ يناير الماضي، وكميات شحيحة لمؤسسات دولية لتوزيعها على قطاعات حيوية منها المستشفيات والمخابز.





المصدر / فلسطين أون لاين+ وكالات