شهادات مروعة من محررين لـ "فلسطين أون لاين" عن تعذيب قاسٍ داخل السجون

غزة/ يحيى اليعقوبي:

المصري: حرمنا من حقوقنا البسيطة وكنا نغتسل مرة أسبوعيًا

عليان: كنا ننام على سرير حديدي ونبقى معصوبي العينين طوال الوقت

أبو صلاح: كل ليلة كانت هناك عمليات قمع واقتحام للسجون

سارت عشرات الحافلات التي تقل أكثر من 1718 أسير فلسطيني ببطء مهيب، وسط جموع مهيبة من الأهالي والمواطنين اصطفوا على جانبي الشوارع بمحيط مستشفى ناصر بمحافظة خان يوسن جنوب قطاع غزة، وملؤا ساحاته، ليتعالى الأهالي على جراحهم وهم يستقبلون الأسرى بالزغاريد ودموع الفرح، والأعيرة النارية ابتهاجًا بهذا المشهد التاريخي بعد "صفة مشرفة" أبرمتها المقاومة كسرت خلالها قيد السجون، وأنهت معاناتهم وأوقفت شلال الدم بوقف الحرب.

من النوافذ كانت الأيادي تتشابك، في لحظات حضرتها دموع الشوق والحنين للأهل والديار، ذرفها الأسرى وذووهم معًا، وبمجرد مرور كل شاحنة كان الأهالي يسارعون لتفقد أبنائهم، أو السؤال عنهم بعرض صورهم على المحررين متنقلين بين شاحنة وأخرى، بينما تزينت النساء والأطفال بارتداء الثوب الفلسطيني والتوشح بالكوفية وعلم فلسطين، ارتفعت خلاله التكبيرات وشعارات وهتافات تحي المقاومة الفلسطينية على تحريرهم وإعادتهم لحضن الوطن.

بعد انتهاء الفحوصات الطبية للأسرى، كانت كل عائلة تحمل أسيرها وترفعه على الاكتاف، كل أسير كان يحتضن بشوق أفراد عائلته بعد حرمانه من الزيارة وانقطاع التواصل طيلة فترة الاعتقال، وبعضهم تفاجأ بعدم وجود أفراد عائلته باستقباله لتتحول لحظات الفرح للحظات استقبل فيها نبأ استشهاد عائلته، وصدمة أذابت قلوبهم بهذه الأنباء الموجعة.

ضرب وتكسير

بينما كان الشاب عبد الحميد عليان يخرج رأسه من النافذة متحدثًا مع الأهالي الذين كانوا يسألوه عن مصير ذويهم، يحكي لصحيفة "فلسطين" عن ما عاشه داخل الأسر قائلا: "تعرضنا لتكسير وضرب مبرح، كنا ننام على سرير حديدي دون فرشة طوال اليوم ونبقى معصوبي العينين. لكن رؤيتنا لهذه الجموع الغفيرة وهي تستقبلنا أنستنا مع عشناه من هموم ولحظات عصيبة داخل الأسر، لأن السجن يعني موت بطيء".

في داخل ساحة مستشفى ناصر، التقاط المحرر محمود أبو صلاح أنفاسه، وهدأت مخاوفه وهو يرى أفراد عائلته الذين هدده ضباط مخابرات جيش الاحتلال بقتلهم، أحياء وهم يستقبلونه بدموع فرحٍ وعناق حار، يقول أبو صلاح الذي اعتقل في يوليو/ تموز الماضي من محيط مشفى ناصر بعينين باكيتين: "حتى آخر اللحظات قاموا بتعذيبنا، وتقييدنا من الساعة الثالثة فجرا حتى لحظات الإفراج عنا. خلال الأسر هددني ضباط المخابرات الإسرائيلية بقتل أولادي، وهدم بيتي".

وأضاف: "كل ليلة كانت هناك عمليات قمع واقتحام للسجون، كما أن الطعام لا يتجاوز عند أنصاف أرغفة صغيرة، لا تتجاوز أربع قطع من الخبز بحجم صغير وهي وجبات غير مشبعة، أدت لانخفاض أوزان الجميع".

وإن كان المحرر أبو صلاح وجد أبنائه وزوجته باستقباله، حرم المحرر محمد أبو العمرين من ذلك، بعد تلقيه نبأ استشهاد جميع أفراد عائلته من أقارب كانوا بانتظاره، يحاول حبس دموعه ويمتلئ صوته بعبارات الحمد واحتساب أجره حديثه لصحيفة "فلسطين"، مؤكدًا أن "بيته وعائلته وأسره وهذا الثمن الذي دفعه فداء لغزة وفلسطين".

مشهد مهيب

على حافلة أخرى كان الفرح يعلو ملامح الأسير المحرر سائد المصري وهو من بيت لاهيا، وهو يرفع شارة النصر من إحدى النوافذ معانقا الحرية، يقول لـ "فلسطين أون لاين" عن آخر اللحظات التي عاشها الأسرى داخل السجون: "كان هناك استنفار كبير لجميع الضباط داخل سجون النقب وعوفر ونفحة، وحدثت حركة تنقلات كبيرة بين السجون".

ظهر الجمعة بدأت الأخبار تتسلل لداخل السجون حول إبرام المقاومة اتفاقا مع الاحتلال برعاية وسطاء يقضي بوقف إطلاق النار والإفراج عن أكثر من 1700 أسير فلسطيني، يروي المصري: "عصر اليوم ذاته بدأت سلطات السجون بنقلنا لأقسام وسجون بديلة، وقامت اللجنة الدولية بأخذ إفاداتنا".

بعد عامين من الاعتقال، تمثل الحرية لهذا الأسير "كنزا لا يعوض ولا يقدر بثمن"، مستذكرًا حياة السجون وهو يحدق من النافذة بالجموع الغفيرة معانقا الحرية: "على مدار عامين كاملين كنا خلف قضبان حديدة لا نرى ضوء الشمس، حرمنا من حقوقنا البسيطة حتى أنهم كانوا يسمحون لنا بالاغتسال مرة واحدة أسبوعيا، ويمنحوننا مدة بسيطة، ولا نتلقى العلاج ويعطوننا حبة أكمول واحدة. وهناك ثلاثة أسرى استشهدوا مرضا خلال تواجدنا من عائلات: العكة، وأبو وردة، وزيارة، وتركوا يموتون أمام عيوننا".

لم تتوقف الاقتحامات الإسرائيلية للسجون، باستخدام قنابل الغاز المسيل للدموع وغاز الفلفل، وقبل أسبوعين اقتحمت سلطات الاحتلال باقتحام سبع أقسام تخلله إطلاق رصاص مغلف بالمطاط، أدى لوقوع عشرات الإصابات، مع تهديد بالملاحقة بعد الإفراج عنا. وفق المصري.

لا يعلم المصري الكثير عن الأوضاع داخل قطاع غزة ولا حجم الدمار الذي طال مدنها وأحيائها، لكنه يصف هذه اللحظات التي استقبل فيها الأهالي الأسرى بـ "المهيبة".

بين جموع المحتشدين، كان المحرر مهند عواد (16 سنة) يتجول بين الوجوه بحثا عن ملامح والده، اعتقل الفتى لشهرين لكنهم كانوا مثل عامين، تعرض خلالها لمعاملة نفسية صعبة، يقول لـ "فلسطين أون لاين": "اتهمت أنني أنتمي لحركة الجهاد الإسلامي، رغم أنني اعتقلت أثناء ذهابي لاستلام المساعدات في منطقة "الشاكوش" غرب رفح جنوب القطاع. الآن أنتظر بفارغ الصبر رؤية أبي للبكاء على كتفه بعد فترة من الشوق والغياب الطويل".

المصدر / فلسطين أون لاين