حماس: تحرير الأسرى محطَّةً وطنيَّةً مضيئةً في مسيرة نضال شعبنا

13 أكتوبر 2025 . الساعة 21:06 بتوقيت القدس
متابعة/ فلسطين أون لاين

أكّدت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) أن تحرير الأسرى الفلسطينيين من سجون الاحتلال يشكّل "إنجازًا وطنيًا كبيرًا ومحطة مضيئة في مسيرة نضال شعبنا نحو الحرية والتحرير"، مشيرةً إلى أن عملية طوفان الأحرار جسّدت وحدة الشعب الفلسطيني وصموده في مواجهة الاحتلال.

وقالت الحركة في بيانها، إن "فرحة أهالي الأسرى المحررين في غزة والضفة تعبّر عن قوة وصلابة شعبنا التي لا تكسرها جرائم العدو"، مضيفة أن ما تحقق اليوم هو ثمرة دماء الشهداء وتضحيات المقاومة التي أوفت بوعدها للأسرى الأحرار.

وشددت حماس على أن "المقاومة تعاملت مع أسرى العدو وفق قيمها الإسلامية والوطنية، وحافظت على حياتهم رغم المخاطر، بينما يواصل جيش الاحتلال تعذيب وإذلال الأسرى الفلسطينيين في سجونه"، مؤكدة أن تحرير الأسرى سيبقى أولوية وطنية في برنامجها المقاوم.

وأشارت الحركة أن الأسرى المحررين تحدّثوا عن "أبشع صور التعذيب النفسي والجسدي" التي تعرّضوا لها خلال عامين من الاعتقال، داعية المؤسسات الحقوقية والإنسانية الدولية إلى تحمّل مسؤولياتها ووقف انتهاكات الاحتلال وملاحقة مجرمي الحرب أمام القضاء الدولي.

وأكدت حماس بيانها بالقول: "إن طوفان الأحرار إنجاز تاريخي عُمّد بالدماء والتضحيات، وسيبقى خطوة على طريق التحرير الشامل لكل أرضنا ومقدساتنا، ووعدًا نواصل العمل لتحقيقه حتى نيل الحرية والاستقلال الكامل".

