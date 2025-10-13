فلسطين أون لاين

المقاومة تعدم 7 عملاء للاحتلال رميًا بالرصاص بمدينة غزة

13 أكتوبر 2025 . الساعة 19:24 بتوقيت القدس
المقاومة تعدم 7 عملاء للاحتلال رميًا بالرصاص بمدينة غزة
غزة/ فلسطين أون لاين

أعدمت أجهزة الأمن التابعة للمقاومة، اليوم الإثنين، في مدينة غزة، سبعة عملاء للاحتلال وخارجين عن القانون في مدينة غزة، وذلك رميًا بالرصاص، وذلك بحضور شعبي لافت شهد هتافات مؤيدة للمقاومة.

وقالت قوة "رادع" التابعة لأمن المقاومة، إنها تواصل عملياتها الميدانية التي أسفرت عن اعتقال عدد كبير من العملاء والعناصر المسلحة، والسيطرة على مواقع تابعة لميليشيات تورطت في إطلاق النار وقتل نازحين ومهاجمة المدنيين في مدينة غزة.

وفي وسط القطاع، نفذت الأجهزة الأمنية عملية دقيقة انتهت باعتقال مجموعة متورطة في إطلاق النار على مقاومين وأفراد من الأجهزة الأمنية، فيما اعتُقل في الجنوب عدد من المتعاونين مع ميليشيات مسلحة خلال فترة الحرب، وجميعهم أُحيلوا إلى الجهات القضائية لاستكمال الإجراءات القانونية بحقهم.

وأكدت قوة "رادع" أنها مصممة على فرض النظام واجتثاث العصابات والميليشيات التي تعبث بأمن الجبهة الداخلية، مشددة على أن كل من يثبت تورطه بالتعاون مع العدو أو ارتكاب جرائم سيُحال إلى القضاء، وأن الضربات ستستمر “بيدٍ من حديد” حتى استعادة الأمن والاستقرار في القطاع.


 

 

