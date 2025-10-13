ارتفاع عدد الشُّهداء الصَّحفيِّين منذ بدء حرب الإبادة في غزة إلى 255

غزة/ فلسطين أون لاين

أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، اليوم الاثنين، عن ارتفاع عدد الشهداء من الصحفيين إلى 255 شهيدًا منذ بدء حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة، وذلك عقب استشهاد الصحفي صالح الجعفراوي الذي عمل مع عدد من المؤسسات الإعلامية الفلسطينية.

وقال المكتب الحكومي في بيانٍ صحفي، إنّ الشهيد الجعفراوي انضم إلى قافلة طويلة من الصحفيين الذين ارتقوا وهم يؤدّون واجبهم المهني والوطني في نقل الحقيقة وتوثيق جرائم الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني.

وأدان البيان بأشد العبارات استمرار استهداف واغتيال الصحفيين الفلسطينيين، داعيًا الاتحاد الدولي للصحفيين واتحاد الصحفيين العرب وكل المؤسسات الصحفية حول العالم إلى إدانة هذه الجرائم الممنهجة بحق الإعلاميين في غزة.

وحمل المكتب الإعلامي الحكومي الاحتلال الإسرائيلي وعصاباته الإجرامية، ومعهم الإدارة الأميركية والدول المشاركة في العدوان، ومنها بريطانيا وألمانيا وفرنسا، المسؤولية الكاملة عن جرائم قتل الصحفيين الفلسطينيين، مؤكدًا أن استهدافهم "امتدادٌ لسياسة الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني".

وطالب البيان المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية والهيئات الصحفية بالتحرك العاجل لـ ردع الاحتلال ومحاسبته أمام المحاكم الدولية، وتأمين حماية عاجلة للصحفيين والإعلاميين في قطاع غزة، ووقف جرائم قتلهم واغتيالهم المتواصلة.