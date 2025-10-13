قائمة 154 أسيرًا فلسطينيًا مُبعَدًا إلى مصر ضمن صفقة التبادل

غزة/ فلسطين أون لاين

أعلن مكتب إعلام الأسرى، اليوم الاثنين، عن نقل 154 أسيرًا فلسطينيًا مُبعَدًا إلى الخارج، ممّن أُفرج عنهم من سجون الاحتلال الإسرائيلي، إلى جمهورية مصر العربية، وذلك ضمن المرحلة الأولى من صفقة التبادل في إطار اتفاق وقف إطلاق النار.

وقال المكتب في بيانٍ له: "تم استلام الأسرى الفلسطينيين المبعدين إلى الخارج، وعددهم 154 أسيرًا، حيث جرى نقلهم إلى جمهورية مصر العربية لإتمام إجراءات الإفراج عنهم ضمن تنفيذ مراحل صفقة طوفان الأحرار 3".

وفي وقتٍ سابق، أفرجت إسرائيل عن 250 أسيرًا فلسطينيًا من أصحاب الأحكام العالية والمؤبدات، من بينهم 154 مُبعَدًا للخارج، و1718 أسيرًا من أبناء قطاع غزة اعتقلوا بعد بدء الحرب في 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

كما نشر مكتب إعلام الأسرى قائمة بأسماء الأسرى المحررين الذين تقرر إبعادهم عن الضفة الغربية بعد الإفراج عنهم، ضمن المرحلة الأولى من صفقة التبادل المنبثقة عن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، والمندرجة ضمن خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وبحسب هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني، فقد أُفرج عن 250 أسيرًا فلسطينيًا ضمن الصفقة، بينهم 154 أسيرًا مبعدًا، و96 غير مبعدين، من بينهم 8 من أبناء قطاع غزة أُطلق سراحهم إلى القطاع مباشرة، بينما أُفرج عن 88 أسيرًا إلى مدن الضفة الغربية والقدس المحتلة.

وأوضحت المصادر أن قائمة المبعدين تضم 154 أسيرًا، بينهم عدد من الأسرى القدامى المعتقلين قبل توقيع اتفاقية أوسلو، أبرزهم الأسير سمير إبراهيم محمود أبو نعمة، إلى جانب أسرى أمضوا عقودًا طويلة داخل سجون الاحتلال.

إليكم قائمة الأسرى المبعدين عن الضفة الغربية: