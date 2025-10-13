قائمة 154 أسيرًا فلسطينيًا مُبعَدًا إلى مصر ضمن صفقة التبادل

أعلن مكتب إعلام الأسرى، اليوم الاثنين، عن نقل 154 أسيرًا فلسطينيًا مُبعَدًا إلى الخارج، ممّن أُفرج عنهم من سجون الاحتلال الإسرائيلي، إلى جمهورية مصر العربية، وذلك ضمن المرحلة الأولى من صفقة التبادل في إطار اتفاق وقف إطلاق النار.
وقال المكتب في بيانٍ له: "تم استلام الأسرى الفلسطينيين المبعدين إلى الخارج، وعددهم 154 أسيرًا، حيث جرى نقلهم إلى جمهورية مصر العربية لإتمام إجراءات الإفراج عنهم ضمن تنفيذ مراحل صفقة طوفان الأحرار 3".
وفي وقتٍ سابق، أفرجت إسرائيل عن 250 أسيرًا فلسطينيًا من أصحاب الأحكام العالية والمؤبدات، من بينهم 154 مُبعَدًا للخارج، و1718 أسيرًا من أبناء قطاع غزة اعتقلوا بعد بدء الحرب في 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023.
كما نشر مكتب إعلام الأسرى قائمة بأسماء الأسرى المحررين الذين تقرر إبعادهم عن الضفة الغربية بعد الإفراج عنهم، ضمن المرحلة الأولى من صفقة التبادل المنبثقة عن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، والمندرجة ضمن خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
وبحسب هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني، فقد أُفرج عن 250 أسيرًا فلسطينيًا ضمن الصفقة، بينهم 154 أسيرًا مبعدًا، و96 غير مبعدين، من بينهم 8 من أبناء قطاع غزة أُطلق سراحهم إلى القطاع مباشرة، بينما أُفرج عن 88 أسيرًا إلى مدن الضفة الغربية والقدس المحتلة.
وأوضحت المصادر أن قائمة المبعدين تضم 154 أسيرًا، بينهم عدد من الأسرى القدامى المعتقلين قبل توقيع اتفاقية أوسلو، أبرزهم الأسير سمير إبراهيم محمود أبو نعمة، إلى جانب أسرى أمضوا عقودًا طويلة داخل سجون الاحتلال.
إليكم قائمة الأسرى المبعدين عن الضفة الغربية:
-
سمير إبراهيم محمود أبو نعمة
-
محمد عادل حسن داود
-
ناصر حسن عبد الحميد أبو سرور
-
محمود جميل حسن أبو سرور
-
محمود موسى عيسى عيسى
-
عبد الجواد يوسف عبد الجواد الشماسنة
-
محمد يوسف عبد الجواد الشماسنة
-
علاء الدين فهمي فهد الكركي
-
أيمن عبد المجيد عاشور سدر
-
حمد الله عبد الهادي عبد العزيز صرمة
-
محمود عبد الله علي عارضة
-
أحمد محمود علي كعابنة
-
أيمن ربحي مصطفى الشرباتي
-
محمد هاشم أحمد نوارة
-
رائد أحمد عبد الله أبو ضاهر
-
أسامة محمد إدريس عبد المعطي السعيد
-
طارق عدنان أحمد حسين
-
محمود محمد عوض العبيات
-
فريد زكي فايز خواجة
-
حابس محمود يوسف بيوض
-
أديب أحمد عبد الله أبو الرب
-
فراس صادق محمد غانم
-
رامي محمد محمود نور
-
أشرف عبد القادر حسين الحجاجرة
-
بسام سليم عبد الرحمن أبو سفاقة
-
أحمد حسن محمود الشمارخة
-
هيثم المتفق خليل حمدان
-
محمد محمود سعيد أبو طه
-
محمد غازي محمد يدك
-
حمزة عمر عبد الفتاح الشمارحة
-
وائل حجازي ياسين أبو شخدم
-
منذر محمود خليل نور
-
معتز محمد فخري عبد الله هيموني
-
رياض دخل الله أحمد العمور
-
محمود سالم سلمان سراحنة
-
وسيم عمر عبد الكريم مليطات
-
جهاد عبد الكريم عبد العزيز روم
-
جبر عبد اللطيف ذيب نصاصرة
-
محمد عبد حسن زواهرة
-
محمد صبحي محمد أبو طبيخ
-
أحمد حسين أحمد ماضي
-
بلال عباس خضر عبد الفتاح
-
هيثم خليل يوسف القاق
-
رائد عبد العزيز محمد أبو سنبل
-
طالب موسى عيد شحادة مخامرة
-
خليل محمود يوسف أبو عرام
-
أمجد نادر محمد يحيى
-
محمد موفق سلمان ششتري
-
صالح قني صالح منصور
-
ماجد إسماعيل محمد مصري
-
محمد جمال محمد عقل
-
محمد كامل خليل عمران
-
أكرم سميح أحمد أبو بكر
-
إيهاب عبد الرحمن محمد الحداد
-
أحمد عادل جابر سعادة
-
منير عبد الله مرعي مرعي
-
كميل سعيد حسن حنيش
-
عزت أمين محمد تركمان
-
نزيه محمد نجيب زيد
-
علي يوسف محمد عليان
-
علي محمد علي العبيات
-
إسماعيل موسى محمد حمدان
-
إبراهيم حسن أمين سلامة
-
محمد خالد محمد رضا خطيب
-
كامل محمود حسن عطاطرة
-
هارون إدريس أحمد عياد
-
عمار محمد عارف سمحان
-
عصام محمود محمد فروخ
-
عثمان إبراهيم أسعد يونس
-
بلال سالم عبد المجيد عجارمة
-
عماد عبد الكريم عبد العزيز روم
-
كرم عبد الرؤوف محمود حسان
-
فراس سليمان حسن خليلية
-
محمود باسم محمود أبو جنيد
-
أحمد ساري محمد حسين
-
يوسف محمد حماد هدالين
-
إياد علي عمر القواسمة
-
عز الدين خالد حسين الحمامرة
-
أحمد نافذ ناصر شرباتي
-
رمزي خميس محمود براش
-
يوسف نمر محمد أبو قنديل
-
حبيب فواز خميس أبو عابد
-
باهر محمد محمود بدر
-
نصري عايد حسين عاصي
-
داود أحمد محمد صبيح
-
محمد فتحي ذيب عيوش
-
نادر صالح ممدوح صدقة
-
يوسف سمير محمود شعيبي
-
يوسف عبد الحليم يوسف داود
-
راتب علي حسن نبهان
-
عدنان محمد حسن العبيات
-
عماد صلاح عبد الفتاح قواسمي
-
فواز سبع فايز ابعارة
-
أحمد تيسير خليل عارضة
-
باسم محمد صالح أديب خندقجي
-
هشام أحمد أسعد كعبي
-
محمد زكريا محمد حمامي
-
أمين أحمد جميل اشقيرات
-
محمد محمود سالم صبارنة
-
عساف حافظ حسين زهران
-
محمد أحمد إبراهيم تركمان
-
إياد محمد أحمد أبو الرب
-
نديم محمد فوزي عواد
-
سليمان داود عبد الردايدة
-
سليمان حماد عفنان الهذلين
-
أيمن عمر محمد علي جعار
-
أحمد عثمان أحمد كفينة
-
عصام أحمد محمود زين الدين
-
عمرو محمود أحمد هميل
-
محمد جبران محمد خليل
-
أنس مصطفى محمود علان
-
أحمد يوسف عبد الرحمن شناوي
-
عبد الرحمن سليمان علي عثمان
-
ناصر إبراهيم حسين العبيات
-
إبراهيم صالح مصطفى علقم
-
إبراهيم مسعد إلياس هاني
-
حمزة صالح أحمد طقطوق
-
أيهم فؤاد نايف كمامجي
-
رمزي محمد عبد الحميد عبيد
-
أشرف ربحي عبد الخالق حنايشة
-
محمد زياد أحمد خرانبة
-
مراد محمد رضا أحمد أبو الرب
-
محمد رضا عبد صعيدي
-
مقدام إبراهيم عبد الرؤوف جبر
-
ناصر عزيز محمد دار صلاح
-
نايف أحمد سالم عبيات
-
حسام محمد علي مطر
-
سهيل محمد يوسف شقيرات
-
ضياء أحمد علي مطر
-
مروان إبراهيم محمد عبد العزيز
-
عبد الله عبد اللطيف علي برهم
-
ظافر أحمد عمر برهم
-
جعفر حمدي عبد السميع الزعتري
-
محمد سالم عبد البدن
-
طيون عبد الهادي خليل طيون
-
محمد عارف رشيد عودة
-
محمد راجح فهد الخالدي
-
أحمد واصف صدقي أبو حناني
-
محمود يوسف نمر خطيب
-
إياد حسن حسين فطافطة
-
محمد أحمد كامل زكارنة
-
ياسر إبراهيم محمد حطاب
-
سلام أسعد محمد زغل
-
عبد السلام عبد الله أحمد اعمر
-
نضال عبد الله أحمد اعمر
-
حسين شريف حسين غوادرة
-
ماهر حمدي زهير رشدي الهشلمون
-
محمد حسني حسن أبو شاهين
-
محمد عبد الباسط عودة حروب
-
مراد بدر عبد الله دعيس
-
محمد زياد محمد أبو الرب
-
أحمد جمال أحمد قنبع
-
قاسم عارف خليل العصافرة
-
يوسف سعيد عطية زهور