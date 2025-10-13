بالأسماء... القسَّام تعلن عن تسليم جثامين 4 أسرى إسرائيليِّين

غزة/ فلسطين أون لاين

أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، اليوم الإثنين، أنها ستسلم جثامين 4 أسرى إسرائيليين في إطار صفقة "طوفان الأقصى" لتبادل الأسرى.

وأوضحت الكتائب في بيانها، قبل قليل، أن الأسرى الذين سيتم تسليم جثامينهم هم: غاي إيلوز، يوسي شرابي، بيفين جوشي، دانيال بيريز.

ويأتي هذا الإعلان في إطار تنفيذ مراحل صفقة التبادل التي تشمل الإفراج عن أسرى فلسطينيين من سجون الاحتلال مقابل أسرى إسرائيليين وجثامين محتجزة لدى المقاومة في قطاع غزة.

ودخلت المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار بين حماس و"إسرائيل" حيز التنفيذ عند الساعة 12:00 ظهر الجمعة بتوقيت القدس (09:00 بتوقيت غرينتش).

أفرجت كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، صباح اليوم الاثنين، جميع الأسرى "الإسرائيليين" الأحياء البالغ عددهم 20 أسيرًا، في إطار المرحلة الأولى والثانية من اتفاق وقف إطلاق النار.

وجرت عملية التسليم على مرحلتين، شملت المرحلة الأولى 7 أسرى في مدينة غزة في تمام الساعة الثامنة صباحًا، تلتها المرحلة الثانية التي ضمت 13 أسيرًا في مدينة خانيونس.

ونشرت كتائب القسَّام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، أسماء 20 من الأسرى "الإسرائيليين" الذين سيتم إطلاق سراحهم في إطار المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار مع "إسرائيل" وتبادل الأسرى.

وقالت الحركة في بيان "في إطار صفقة طوفان الأقصى لتبادل الأسرى قررنا الإفراج عن 20 أسيرا إسرائيليا أحياء".

من بين المفرج عنهم الأسير بار أبراهام كوبرشتاين، إضافة إلى الأسير أفيتار دافيد، ويوسف حاييم أوحانا، وكذلك سيغيف كالفون، وأفيناتان أور، وإلكانا بوحبوط، وماكسيم هيركين.

كما شملت القائمة كلاً من نمرود كوهين، ومتان تسنغاوكر، ودافيد كونيو، إلى جانب إيتان هورن، ومتان أنغريست، وإيتان مور، وغالي بيرمان، وزيف بيرمان. ومن بين الأسماء أيضًا: عمري ميران، وألون أوهل، وغاي جلبوع-دلال، وروم براسلافسكي، إضافة إلى أريئيل كونيو.