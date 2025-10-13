نتنياهو يلغي زيارته إلى شرم الشيخ والإعلام العبري يُعلِّق: لا تصدِّقوا الأسباب هذه هي الحقيقة!

قالت هيئة البث العبرية إن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو ألغى زيارته إلى شرم الشيخ، والتي أعلنت في وقت سابق للمشاركة بالقمة حول اتفاق غزة.

وقال بيان للرئاسة المصرية، إن نتنياهو لن يشارك في قمة السلام بشرم الشيخ بسبب الأعياد الدينية اليهودية.

وأشار متحدث باسم الرئاسة المصرية في بيان اليوم، إلى أنه "سوف يشارك في قمة السلام رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من أجل ترسيخ اتفاق وقف الحرب في غزة والتأكيد على الالتزام به".

وأضاف المتحدث المصري أن الرئيس عبد الفتاح السيسي تلقى اتصالا هاتفيا من نظيره الأميركي دونالد ترامب أثناء وجوده في "إسرائيل" "بصحبة رئيس الوزراء "الإسرائيلي" الذي تحدث أيضا مع الرئيس، وتم الاتفاق على حضوره قمة السلام".

وعلقت القناة 12 العبرية بالقول "نتنياهو سجّل موقفًا على العرب أنهم يريدون استقباله بعد حرب غير مسبوقة على غزة ثم ألغى المشاركة، إهانة ما مثلها إهانة".

وقالت المراسلة السياسية الإسرائيلية، دافنا ليئال: "يبدو أن نتنياهو خشي أكثر من أزمة سياسية مع بن غفير وسموتريتش بسبب لقاء محتمل مع أبو مازن وأردوغان في مؤتمر شرم الشيخ، أكثر مما خشي من أزمة مع الأحزاب الحريدية (التي انسحبت سابقاً من الحكومة) على "انتهاك قدسية العيد اليهودي" إذا شارك في المؤتمر، سموتريتش أعلن منذ الآن أنه لن يوافق حتى على تلميح بسيط يتعلق بالسلطة الفلسطينية".

كما ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية أن نتنياهو أجرى اتصالا هاتفيا مع السيسي، بحضور ترامب في مبنى الكنيست (البرلمان) وتم الاتفاق على حضوره قمة السلام.

المصدر / فلسطين أون لاين+ وكالات