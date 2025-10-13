الصحة بغزَّة: ارتفاع حصيلة العدوان "الإسرائيلي" إلى 67,869 شهيدًا

أصدرت وزارة الصحة بغزة، اليوم الاثنين، التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان "الإسرائيلي" على قطاع غزة.

وقالت وزارة الصحة، إنَّ 63 شهيدًا منهم 60 انتشال، و39 إصابة وصلوا إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأعلنت، ارتفاع حصيلة العدوان "الإسرائيلي" إلى 67,869 شهيدًا و 170,105 إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م.

وذكرت وزارة الصحة، أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى اللحظة.

المصدر / فلسطين أون لاين