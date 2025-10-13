استشهاد نجل القيادي في حماس باسم نعيم برصاص عصابات مرتبطة بالاحتلال بغزَّة

استشهد نعيم نعيم، نجل القيادي في حركة "حماس" باسم نعيم، برصاص مليشيا عائلية مرتبطة بالاحتلال"الإسرائيلي" في مدينة غزة.

ونشرت الناشطة الإعلامية هدى نعيم، نعيا لابن عمّها نعيم باسم نعيم، بعد تأكد استشهاده متأثرا بالإصابة التي تعرض لها من قبل المليشيا أمس الأحد.

ودارت اشتباكات بين عناصر الأمن التابعين لوزارة الداخلية في غزة، ومليشيا عائلية في حي الصبرة جنوب مدينة غزة، استشهد أيضا على إثرها الناشط المعروف صالح الجعفراوي، والذي حضر إلى المكان بهدف التغطية الإعلامية.

وأكد مصدر قيادي في وزارة الداخلية بغزة للجزيرة أن اشتباكات اندلعت في مدينة غزة مع مليشيات مسلحة مرتبطة بالاحتلال "الإسرائيلي"، أسفرت عن سقوط شهداء وجرحى، مشيرًا إلى أن أجهزة الأمن تفرض حاليًا طوقًا أمنيًا على المجموعات المتورطة وتتعامل ميدانيًا لضبطها ومحاسبة المتورطين في القتل.

المصدر / فلسطين أون لاين