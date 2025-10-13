بالأسماء.. المُقاومة تفرض الإفراج عن 8 أسرى محررين مبعدين إلى غزَّة

قال مكتب إعلام الأسرى، إن المقاومة تمكنت من فرض الإفراج عن ثمانية من الأسرى المحررين المبعدين إلى قطاع غزة ضمن صفقة وفاء الأحرار عام 2011.

وأضاف المكتب في بيان، اليوم الاثنين،"الأسرى الثمانية أعاد العدو اعتقالهم خلال عملياته العسكرية في الحرب داخل القطاع بعد السابع من أكتوبر".

والأسرى الـ 8 هم: حمد الله فايق حسن علي، سعيد محمد سعيد بشارات، طارق أحمد عبد الكريم حساين، عمر أحمد أيوب عصيدة، محمود علي حسن قواسمة، منصور عاطف خضر ريان، نادر رضوان عبد الحكيم أبو تركي، شادي طلعت عواد بلاونة.

ونشر مكتب إعلام الأسرى، قائمتين بأسماء الأسرى الفلسطينيين الذين سيتم الإفراج عنهم من سجون الاحتلال ضمن صفقة تبادل الأسرى.

وتضمَّنت قائمة أسرى غزة 1718 اسمًا، سيتم الإفراج عنهم ضمن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، عقب اختطافهم خلال العملية البرية "الإسرائيلية" في غزة واعتقالهم في سجون الاحتلال.

وسيتم تبادل الأسرى بين الجانبين بواسطة طواقم الصليب الأحمر من دون أي مراسم علنية أو تغطية إعلامية، على أن يرافقها وفد مصري إلى سجني "عوفر" و"كتسيعوت" من أجل التأكد من هوية الأسرى الفلسطينيين الذين سيتم الإفراج عنهم.

وتنص صفقة تبادل الأسرى المبرمة في إطار اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، على إفراج الاحتلال عن 250 أسيرا فلسطينيا من أصحاب الأحكام المؤبدة، بالإضافة إلى نحو 1700 أسير من غزة ممن اعتقلوا بعد اندلاع حرب الإبادة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.





المصدر / فلسطين أون لاين