أُسر مسحولًا ولم يُطلق سراحه إلا بصفقةِ.. القسَّام تفرج عن صاحب الصورة الشَّهيرة في ملحمة 7 أكتوبر

نشرت كتائب القسَّام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، أسماء 20 من الأسرى "الإسرائيليين" الذين سيتم إطلاق سراحهم في إطار المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار مع "إسرائيل" وتبادل الأسرى.

وقالت الحركة في بيان "في إطار صفقة طوفان الأقصى لتبادل الأسرى قررنا الإفراج عن 20 أسيرا إسرائيليا أحياء".

ومن بين الأسرى الذين سيتم الإفراج عنهم من قطاع غزة، الأسير الجندي "الإسرائيلي" نمرود كوهين الذي أُسر "مسحولًا" من دبابة الميركافا، صباح السابع من أكتوبر 2023، خلال ملحمة طوفان الأقصى.



ونشر الإعلام العبري صورة الجندي نمرود كوهين الذي أُسر "مسحولًا" من دبابة الميركافا، وهو يتحدث مع عائلته قبيل إطلاقه ضمن صفقة الطوفان.

وأكدت كتائب القسَّام، أن ما تم التوصل إليه من اتفاقٍ هو ثمرةٌ لصمود شعبنا وثبات مقاوميه، معلنةً التزامها بالاتفاق الذي تم التوصل إليه والجداول الزمنية المرتبطة به ما التزم الاحتلال بذلك.

وقالت كتائب القسَّام في بيان لها، اليوم الاثنين، إن "المقاومة لطالما كانت حريصةً على إيقاف حرب الإبادة، وسعت لذلك منذ الشهور الأولى، ولكن العدو أفشل كل الجهود لحساباته الضيقة، وإشباعاً لغريزة الوحشية والانتقام لدى حكومته النازية".

وأضافت "فشل العدو في استعادة أسراه بالضغط العسكري، رغم تفوقه الاستخباري وفائض القوة التي يملكها، وها هو يخضع ويستعيد أسراه من خلال صفقة تبادلٍ؛ كما وعدت المقاومة منذ البداية".

ووفق بيان القسام، فإنه كان بإمكان الاحتلال النازي استعادة معظم أسراه أحياء منذ شهورٍ عديدة، ولكنه ظل يماطل ويكابر، وفَضّل أن يقوم جيشُه بقتل العشرات منهم نتيجة سياسة الضغط العسكري الفاشلة.

المصدر / فلسطين أون لاين