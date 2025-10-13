كتائب القسَّام تفرج عن جميع الأسرى "الإسرائيليين" الأحياء.. هكذا بدا المشهد في غزَّة

فلسطين أون لاين

13 أكتوبر 2025 . الساعة 08:48 بتوقيت القدس
...
صورة توثق جانًبا من الاستعداد لتسليم 7 أسرى "إسرائيليين" في مدينة غزة

أفرجت كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، صباح اليوم الاثنين، جميع الأسرى "الإسرائيليين" الأحياء البالغ عددهم 20 أسيرًا، في إطار المرحلة الأولى والثانية من اتفاق وقف إطلاق النار.

وجرت عملية التسليم على مرحلتين، شملت المرحلة الأولى 7 أسرى في مدينة غزة في تمام الساعة الثامنة صباحًا، تلتها المرحلة الثانية التي ضمت 13 أسيرًا في مدينة خانيونس.

وقالت القناة 12 العبرية إن الصليب الأحمر تسلم الأسرى الـ13 المفرج عنهم ضمن الدفعة الثانية.

وذكرت هيئة البث العبرية، أن إطلاق سراح الأسرى سيتم على دفعتين بين الثامنة والعاشرة صباحا.

 

وهتف مئات المواطنين للمقاومة خلال عملية تسليم الأسرى الإسرائيليين بمدينة غزة.

ونشرت كتائب القسَّام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، أسماء 20 من الأسرى "الإسرائيليين" الذين سيتم إطلاق سراحهم في إطار المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار مع "إسرائيل" وتبادل الأسرى.

وقالت الحركة في بيان "في إطار صفقة طوفان الأقصى لتبادل الأسرى قررنا الإفراج عن 20 أسيرا إسرائيليا أحياء".

من بين المفرج عنهم الأسير بار أبراهام كوبرشتاين، إضافة إلى الأسير أفيتار دافيد، ويوسف حاييم أوحانا، وكذلك سيغيف كالفون، وأفيناتان أور، وإلكانا بوحبوط، وماكسيم هيركين.

كما شملت القائمة كلاً من نمرود كوهين، ومتان تسنغاوكر، ودافيد كونيو، إلى جانب إيتان هورن، ومتان أنغريست، وإيتان مور، وغالي بيرمان، وزيف بيرمان. ومن بين الأسماء أيضًا: عمري ميران، وألون أوهل، وغاي جلبوع-دلال، وروم براسلافسكي، إضافة إلى أريئيل كونيو.
 

