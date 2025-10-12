حمد: المقاومة أنجزت ترتيبات تسليم الأسرى والاحتلال "يتلكَّأ عمدًا"

فلسطين أون لاين

12 أكتوبر 2025 . الساعة 22:17 بتوقيت القدس
غازي حمد
غزة/ فلسطين أون لاين

قال القيادي في حركة المقاومة الإسلامية حماس غازي حمد، إن الحركة تبذل جهودًا مكثفة مع الوسطاء لضمان تنفيذ اتفاق غزة بحذافيره، داعيًا إلى رقابة دولية صارمة على سلوك الاحتلال الإسرائيلي الذي يواصل المراوغة في الملفات الإنسانية والسياسية.

وأكد حمد في تصريحات لقناة الجزيرة، أن الاحتلال يتلاعب بقوائم الأسرى الفلسطينيين ويراوغ حتى مع الوسطاء الأميركيين، مشيرًا إلى أن المقاومة أنجزت كل الترتيبات اللازمة لتسليم الأسرى الإسرائيليين ضمن المرحلة الأولى من الاتفاق، لكن الاحتلال "يتلكأ عمدًا ويبحث عن ذرائع للتأخير".

وأوضح القيادي في حماس أن الحركة تطلع الوسطاء لحظة بلحظة على جميع التطورات الميدانية والإنسانية في القطاع، حتى يمكنتحديد الجهة المسؤولة عن أي خرق للاتفاق.

وأشار حمد إلى أن المقاومة تسعى في هذه المرحلة إلى ترسيخ وقف الحرب بشكل كامل، وضمان انسحاب الاحتلال من قطاع غزة، واستكمال عملية تبادل الأسرى، والسماح بدخول المساعدات الإنسانية دون قيود.

وشدّد على أن حماس "بحاجة إلى موقف عربي ودولي حازم لوقف جنون نتنياهو في غزة والضفة الغربية"، مؤكدًا ضرورة عقد نقاش فلسطيني شامل بين الفصائل لتوحيد الموقف بشأن المراحل التالية من الاتفاق وضمان تحقيق الأهداف الوطنية.

