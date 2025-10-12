لجنة كسر الحصار عن غزة: معتقلو أسطول الصمود يصلون عمّان

أعلنت اللجنة الدولية لكسر الحصار عن قطاع غزة أن ناشطي "أسطول الحرية" الذين اعتقلهم الاحتلال الإسرائيلي سيصلون، اليوم الأحد، إلى العاصمة الأردنية عمّان.

وقبل أيام اعتقلت قوات الاحتلال بشكل غير قانوني 145 ناشطا مدنيا من جنسيات مختلفة بالمياه الدولية قبالة سواحل غزة، بينما كانوا في طريقهم لكسر حصارها عن قطاع غزة.

وأعلنت اللجنة، عبر صفحتها بمنصة "فيسبوك" في وقت متأخر أمس السبت، عن "بدء الترتيبات الخاصة باستقبال النشطاء المشاركين في الأسطول الأخير، بعد الإفراج عنهم من سجون الاحتلال الإسرائيلي".

وتابعت: "حيث سيصل النشطاء إلى الحدود الأردنية صباح يوم الأحد، تمهيدا لدخولهم الأراضي الأردنية، قبل انتقالهم إلى بلدانهم عبر العاصمة عمّان".

اللجنة أوضحت أن "المشاركين سيتم نقلهم إلى فندق لاندمارك في عمّان، الذي سيكون مركز استقبال وترحيب رسمي لهم".

و"ستُقدم الخدمات الأساسية، بما في ذلك إجراء الفحوص الطبية للراغبين، وتوفير الإقامة (...)، وفقا لظروف السفر والترتيبات الدبلوماسية"، بحسب اللجنة، وهي عضو مؤسس بتحالف "أسطول الحرية".

وأردفت: "ستتولى السفارات المختلفة مرافقة رعاياها من المعبر الحدودي إلى عمّان، على أن تُستكمل إجراءات سفرهم إلى بلدانهم خلال اليومين المقبلين".

فيما قال "أسطول الصمود" المغاربي لكسر الحصار عن غزة، عبر "فيسبوك"، إنه جرى ترحيل 98 ناشطا من "أسطول الحرية".

وأفاد بأنه "لا يزال 47 شخصا محتجزين في سجون الاحتلال، بينهم التونسي علي كنيس، لرفضهم توقيع "طلب المغادرة الفورية".

و"يتيح هذا الرفض للاحتلال احتجازهم لمدة 72 ساعة (ثلاثة أيام)، على أن تنتهي الـ72 ساعة يوم الأحد"، وفقا لـ"أسطول الصمود" المغاربي.

وسبق أن هاجمت قوات إسرائيلية عشرات السفن التابعة لـ"أسطول الصمود" العالمي في المياه الدولية، واعتقلت مئات النشطين، وأفاد كثيرون منهم بتعرضهم لتعذيب في سجون إسرائيلية.

المصدر / فلسطين أون لاين