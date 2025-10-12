التربية والتعليم تنفي شائعات نتائج توجيهي غزة 2026

نفت وزارة التربية والتعليم العالي، ما تم تداوله على بعض صفحات التواصل الاجتماعي ومجموعات المحادثة حول صدور نتائج امتحانات الثانوية العامة (توجيهي 2026) في قطاع غزة، مؤكدة أن تلك الأنباء غير صحيحة مطلقاً.

وقالت الوزارة في بيان رسمي، اليوم الأحد، إن "ما يتم ترويجه من نتائج أو أسماء ناجحين عبر رسائل نصية مجهولة المصدر أو مكالمات هاتفية أو صفحات غير رسمية، لا أساس له من الصحة".

وشددت على أن الجهة الوحيدة المخولة بنشر نتائج الثانوية العامة هي الوزارة عبر منصاتها الرسمية ومواقعها الإلكترونية المعتمدة فقط.

وأوضحت أن الإعلان عن موعد إصدار النتائج النهائية سيكون قريباً جداً، داعية الطلبة وذويهم إلى عدم الانجرار وراء الشائعات أو تداول أي معلومات غير صادرة عن الوزارة.

وأكد البيان أن الوزارة تواصل جهودها لإتمام الإجراءات النهائية لنتائج الثانوية العامة، مشيدة بصبر الطلبة ومثابرتهم رغم الظروف الصعبة التي يمر بها قطاع غزة، ومجددة التزامها بتوفير كل ما يلزم لدعم المسيرة التعليمية وإنصاف الطلبة.

