اتفاق بلا نصر: كيف تراجع نتنياهو عن شروطه الخمسة؟

رغم تأكيد رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو المتكرر على "شروطه الخمسة" لإنهاء الحرب على غزة، فإن الوثائق الرسمية والاتفاقات الموقعة تكشف عن تراجعات جوهرية وتنازلات واسعة عن معظم تلك الشروط، من دون أي توضيح أو شرح للرأي العام الإسرائيلي.

وبحسب ما نشره موقع "يديعوت أحرونوت" اليوم الأحد، أعلن نتنياهو في بث مباشر منتصف أغسطس/آب 2025 أن حكومته أقرت خمسة مبادئ لإنهاء الحرب، أبرزها: استسلام حركة حماس الكامل، نزع سلاحها، إخلاء القطاع من السلاح، فرض السيطرة الأمنية الإسرائيلية على غزة، وتشكيل حكومة مدنية بديلة عن حماس والسلطة الفلسطينية. غير أن الاتفاق الموقّع، وفق الوثائق والتسريبات، لم يحقق فعليًا أيا من هذه الشروط.

وتُظهر مراجعة دقيقة للاتفاق – وفق الصحيفة – أن حماس لم تُجبر على نزع سلاحها، وأن سلطات الاحتلال لم تحصل على سيطرة أمنية شاملة على القطاع، كما لم تُشكّل حتى الآن أي حكومة بديلة لإدارته.

ونقلت الصحيفة عن مصدر في جهاز الاستخبارات الإسرائيلي وصفه الاتفاق بأنه "ناجح"، لكنه أقر بأنه تضمّن "تنازلات عميقة جدًا" لم تُعرض على الجمهور.

وبينت أن الاتفاق الذي تم بوساطة أميركية ووقّع في شرم الشيخ، لم يُعرض نصه الكامل على الجمهور الإسرائيلي، واكتفت حكومة الاحتلال بنشر ملخص مقتضب على موقعها الرسمي.

أما النسخة الأميركية، التي نُشرت لاحقًا، فتشير إلى وقف فوري وكامل للحرب والعمليات العسكرية الإسرائيلية، في حين اكتفى البيان الحكومي بالإشارة إلى "خطة لإطلاق سراح الأسرى".

وأشارت الصحيفة إلى أن الوثائق المرفقة بالاتفاق - والتي لم تُكشف بعد - تتضمن خرائط الانسحاب الإسرائيلي، وآليات مراقبة التنفيذ، والتحقيق في مصير جثث الأسرى، إضافة إلى مرحلتين من الانسحاب العسكري من غزة "لتقليل الاحتكاك مع السكان"، وهي صيغة فُسّرت على أنها تغطية سياسية للتراجع عن الأهداف المعلنة.

وقالت "يديعوت"، أنه ورغم غياب أي إنجاز يحقق "الشروط الخمسة"، واصل نتنياهو تسويق الاتفاق على أنه "نصر سياسي وعسكري"، مدعيًا أن "حماس استسلمت بعد خطة ترامب التي عزلتها دوليًا".

وأكدت أن الواقع يُظهر أن حماس لم تلتزم بأي من البنود الأساسية التي طالب بها الجانب الإسرائيلي.

ونقلت الصحيفة عن طرح كبار مسؤولي الاستخبارات طرح ثلاثة أسئلة لم تجد إجابة حتى الآن: "لماذا تأخر التوصل إلى الاتفاق رغم إمكانية تحقيقه قبل أشهر؟، لماذا يُسوّق الاتفاق كنجاح مطلق رغم التنازلات الجوهرية؟، ولماذا لم يُكشف للرأي العام عن بنوده الحقيقية؟"

وتخلص الصحيفة إلى أن حكومة نتنياهو، التي طالما ربطت أمن إسرائيل بتحقيق شروط صارمة، تراجعت عنها دون اعتراف صريح، ما يثير تساؤلات واسعة حول حقيقة ما جرى التوصل إليه، وما إذا كانت الحرب قد انتهت فعلاً أم جرى تعليقها في إطار مناورة سياسية مؤقتة.

