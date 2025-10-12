المنتخب النرويجي يسحق (إسرائيل) بخماسية نظيفة والجماهير ترفع علم فلسطين

سجل إيرلينغ هالاند، 3 أهداف (هاتريك) ليقود منتخب النرويج إلى تحقيق فوز عريض على (إسرائيل) بخماسية نظيفة، مساء أمس السبت، على ملعب "أوليفال" بأوسلو، في الجولة السابعة للتصفيات الأوروبية المؤهلة لمونديال 2026.

وأحرز هالاند، أهدافه الثلاثة في الدقائق 27، و63، و72، وكان في مقدوره أن يرفع رصيده إلى رباعية، بعد أن أهدر ركلة جزاء مرتين في الدقيقة السادسة، فيما تكفل لاعبو الضيوف بتسجيل هدفين آخرين بالخطأ في مرمى فريقهم في الدقيقتين 18، و28.

وأصبح مهاجم مانشستر سيتي الإنجليزي البالغ من العمر 25 عاما، أسرع لاعب في التاريخ يصل إلى 50 هدفا دوليا خلال مسيرته، بعد أن رفع رصيده إلى 51 هدفا خلال 46 مباراة فقط.

ويتصدر هالاند، ترتيب هدافي تصفيات قارة أوروبا المؤهلة إلى كأس العالم برصيد 12 هدفا بفارق 3 أهداف عن ممفيس ديباي، مهاجم المنتخب الهولندي، أقرب منافسيه.

بهذا الفوز، رفع المنتخب النرويجي رصيده إلى 18 نقطة من 6 مباريات، ليتصدر جدول ترتيب المجموعة التاسعة بالعلامة الكاملة بفارق 9 نقاط عن إيطاليا الوصيف من 4 مباريات، ليقترب من التأهل المباشر للمونديال.

وتتنافس منتخبات القارة العجوز في 12 مجموعة، تضم كل منها 4 أو 5 منتخبات، على أن يتأهل متصدر كل مجموعة مباشرة للمونديال، فيما تتحدد المقاعد الـ4 المتبقية في ملحق يقام في آذار/ مارس 2026، ويشارك فيه 16 منتخبا.

وتقام النسخة الثالثة والعشرون من كأس العالم في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك بين 11 حزيران/ يونيو و19 تموز/ يوليو 2026 بمشاركة 48 منتخبا للمرة الأولى.

كما رفع مشجعون في المدرجات قرابة 4 آلاف بطاقة حمراء تعبيرا عن رفضهم للعدوان الإسرائيلي على غزة.

وطالب المشجعون بإقصاء منتخب الاحتلال من كرة القدم الدولية بسبب ارتكابها إبادة جماعية في غزة، ووجهوا عرائض إلى اليويفا والفيفا لمنع "تلويث كرة القدم بالدماء".

المصدر / فلسطين أون لاين