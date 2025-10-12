مقتل جندي إسرائيلي متأثرا بإصابته في معارك مع المقاومة

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مقتل جندي في صفوفه، متأثرا بإصابته قبل عدة أيام خلال معارك مع المقاومة الفلسطينية في جنوب قطاع غزة.

وذكر جيش الاحتلال في بيان مساء أمس السبت، أن الرقيب أول احتياط شموئيل غد رحاميم (31 عاما) من سكان مستوطنة "جفعات زئيف" في القدس، لقي مصرعه متأثرا بإصابته قبل عدة أيام إثر انفجار قنبلة يدوية في اشتباكات مع المقاومة الفلسطينية جنوبي قطاع غزة.

وأوضح أن "رحاميم" كان يخدم مقاتلا في اللواء الجنوبي.

وكانت وزارة جيش الاحتلال قد أعلنت الاثنين الماضي مقتل 1152 ضابطا وجنديا منذ بدء حرب الإبادة على غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

ويرجّح مراقبون أن الخسائر أعلى من ذلك وسط الرقابة الصارمة التي تفرضها سلطات الاحتلال على نشر خسائرها البشرية والمادية جراء الحروب التي افتعلتها بالمنطقة، لا سيما في قطاع غزة وجنوب لبنان.

وقالت القناة 12 العبرية الخاصة، إن معطيات وزارة الجيش تشمل 1035 جنديا، و100 شرطيا، و9 عناصر من "الشاباك"، و8 حراس في إدارة سجون الاحتلال.

المصدر / فلسطين أون لاين