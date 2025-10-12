فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

المنتخب النرويجي يسحق (إسرائيل) بخماسية نظيفة والجماهير ترفع علم فلسطين

"أونروا": لدينا 6000 شاحنة تنتظر دخول غزة لاستئناف عملياتنا الإنسانية

زيارة سيّد النبلاء لسجون الاشقياء؟

قمة "شرم الشيخ للسلام" تبحث مستقبل غزة بعد وقف إطلاق النار

مقتل جندي إسرائيلي متأثرا بإصابته في معارك مع المقاومة

مقطع مصور يظهر تنكيل قوات الاحتلال بأسرى فلسطينيين قبيل تحررهم

مصرع 3 دبلوماسيين من الوفد القطري المفاوض بحادث سير في شرم الشيخ

الصحة تستعد لاستقبال 1900 أسير وخطة التعافي تحتاج 7 مليارات دولار

سلطة النقد: غزة بحاجة إلى 42 مليون دولار لإعادة بناء القطاع المالي

الغارديان تحذر من انقلاب نتنياهو وتكرار سيناريو اتفاق يناير

مقتل جندي إسرائيلي متأثرا بإصابته في معارك مع المقاومة

12 أكتوبر 2025 . الساعة 08:50 بتوقيت القدس
...
الجندي رحاميم لقي مصرعه متأثرا بانفجار قنبلة يدوية في اشتباكات مع المقاومة جنوب قطاع غزة

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مقتل جندي في صفوفه، متأثرا بإصابته قبل عدة أيام خلال معارك مع المقاومة الفلسطينية في جنوب قطاع غزة.

وذكر جيش الاحتلال في بيان مساء أمس السبت، أن الرقيب أول احتياط شموئيل غد رحاميم (31 عاما) من سكان مستوطنة "جفعات زئيف" في القدس، لقي مصرعه متأثرا بإصابته قبل عدة أيام إثر انفجار قنبلة يدوية في اشتباكات مع المقاومة الفلسطينية جنوبي قطاع غزة.

وأوضح أن "رحاميم" كان يخدم مقاتلا في اللواء الجنوبي.

وكانت وزارة جيش الاحتلال قد أعلنت الاثنين الماضي مقتل 1152 ضابطا وجنديا منذ بدء حرب الإبادة على غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

ويرجّح مراقبون أن الخسائر أعلى من ذلك وسط الرقابة الصارمة التي تفرضها سلطات الاحتلال على نشر خسائرها البشرية والمادية جراء الحروب التي افتعلتها بالمنطقة، لا سيما في قطاع غزة وجنوب لبنان.

وقالت القناة 12 العبرية الخاصة، إن معطيات وزارة الجيش تشمل 1035 جنديا، و100 شرطيا، و9 عناصر من "الشاباك"، و8 حراس في إدارة سجون الاحتلال.

المصدر / فلسطين أون لاين
#كتائب القسام #حرب الإبادة

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة