قمة "شرم الشيخ للسلام" تبحث مستقبل غزة بعد وقف إطلاق النار

تستضيف مصر، يوم غد الاثنين المقبل، قمة دولية في مدينة شرم الشيخ بعنوان "شرم الشيخ للسلام"، لبحث مستقبل قطاع غزة بعد التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس، بمشاركة قادة أكثر من عشرين دولة.

وقالت الرئاسة المصرية في بيان، مساء السبت، إن القمة ستُعقد برئاسة مشتركة بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والرئيس الأميركي دونالد ترامب، مضيفة أنها تهدف إلى ترسيخ وقف الحرب في قطاع غزة ووضع أسس لمرحلة ما بعد الحرب.

ووفق موقع "أكسيوس" الأميركي، وجّهت وزارة الخارجية الأميركية دعوات رسمية لعدد من الدول، من بينها إسبانيا وإيران وتركيا والسعودية وباكستان وإندونيسيا وبريطانيا، للمشاركة في القمة. كما أكدت كل من فرنسا وإسبانيا وإيطاليا وبريطانيا مشاركة قادتها في أعمال القمة.

ومن المقرر أن يسهم اللقاء الدولي في حشد دعم أوسع لخطة ترامب للسلام في غزة، خاصة في ظل استمرار الخلافات حول قضايا الحكم والأمن وإعادة الإعمار.

وسيلقي الرئيس الأميركي كلمة أمام "الكنيست الإسرائيلي" صباح الاثنين قبل أن يتوجه إلى مصر للمشاركة في القمة والتوقيع رسميًا على اتفاق وقف إطلاق النار إلى جانب الدول الضامنة.

وقال ترامب في تصريحات صحفية إن "وقف إطلاق النار في غزة سيفتح الطريق نحو سلام أوسع في الشرق الأوسط"، مضيفًا أن "بعض البؤر الساخنة الصغيرة سيتم احتواؤها سريعًا".

ويستند الاتفاق الذي أنهى الحرب على غزة إلى خطة أميركية تقوم على وقف شامل لإطلاق النار، وانسحاب تدريجي لجيش الاحتلال من القطاع، وإطلاق متبادل للأسرى، إضافة إلى السماح الفوري بدخول المساعدات الإنسانية.

المصدر / فلسطين أون لاين