فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

مقطع مصور يظهر تنكيل قوات الاحتلال بأسرى فلسطينيين قبيل تحررهم

مصرع 3 دبلوماسيين من الوفد القطري المفاوض بحادث سير في شرم الشيخ

الصحة تستعد لاستقبال 1900 أسير وخطة التعافي تحتاج 7 مليارات دولار

سلطة النقد: غزة بحاجة إلى 42 مليون دولار لإعادة بناء القطاع المالي

الغارديان تحذر من انقلاب نتنياهو وتكرار سيناريو اتفاق يناير

الاحتلال يحتجز جثامين 735 شهيداً من بينهم 67 طفلاً و10 نساء و86 أسيراً

تبددت آمالهم بعودة الحياة إلى طبيعتها.. عائدون يفتشون عن بيت وذكريات

الاحتلال يُرغم ناشطة إسبانية على توقيع اعتراف بإيذاء سجّانة لقبول لترحيلها

ترامب: قادة حماس مفاوضون جيدون وأقوياء جدا وأذكياء

الاحتلال ينقل الأسرى الفلسطينيين المقرر الإفراج عنهم إلى سجني "عوفر" و"النقب"

بمشاركة أكثر من 20 دولة

قمة "شرم الشيخ للسلام" تبحث مستقبل غزة بعد وقف إطلاق النار

12 أكتوبر 2025 . الساعة 09:15 بتوقيت القدس
...
القمة ستُعقد برئاسة مشتركة بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والرئيس الأميركي دونالد ترامب

تستضيف مصر، يوم غد الاثنين المقبل، قمة دولية في مدينة شرم الشيخ بعنوان "شرم الشيخ للسلام"، لبحث مستقبل قطاع غزة بعد التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس، بمشاركة قادة أكثر من عشرين دولة.

وقالت الرئاسة المصرية في بيان، مساء السبت، إن القمة ستُعقد برئاسة مشتركة بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والرئيس الأميركي دونالد ترامب، مضيفة أنها تهدف إلى ترسيخ وقف الحرب في قطاع غزة ووضع أسس لمرحلة ما بعد الحرب.

ووفق موقع "أكسيوس" الأميركي، وجّهت وزارة الخارجية الأميركية دعوات رسمية لعدد من الدول، من بينها إسبانيا وإيران وتركيا والسعودية وباكستان وإندونيسيا وبريطانيا، للمشاركة في القمة. كما أكدت كل من فرنسا وإسبانيا وإيطاليا وبريطانيا مشاركة قادتها في أعمال القمة.

ومن المقرر أن يسهم اللقاء الدولي في حشد دعم أوسع لخطة ترامب للسلام في غزة، خاصة في ظل استمرار الخلافات حول قضايا الحكم والأمن وإعادة الإعمار.

وسيلقي الرئيس الأميركي كلمة أمام "الكنيست الإسرائيلي" صباح الاثنين قبل أن يتوجه إلى مصر للمشاركة في القمة والتوقيع رسميًا على اتفاق وقف إطلاق النار إلى جانب الدول الضامنة.

وقال ترامب في تصريحات صحفية إن "وقف إطلاق النار في غزة سيفتح الطريق نحو سلام أوسع في الشرق الأوسط"، مضيفًا أن "بعض البؤر الساخنة الصغيرة سيتم احتواؤها سريعًا".

ويستند الاتفاق الذي أنهى الحرب على غزة إلى خطة أميركية تقوم على وقف شامل لإطلاق النار، وانسحاب تدريجي لجيش الاحتلال من القطاع، وإطلاق متبادل للأسرى، إضافة إلى السماح الفوري بدخول المساعدات الإنسانية.

المصدر / فلسطين أون لاين
#دونالد ترامب #إعمار غزة #قمة شرم الشيخ #عبدالفتاح السيسي #حرب الإبادة

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة