فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

الاحتلال يحتجز جثامين 735 شهيداً من بينهم 67 طفلاً و10 نساء و86 أسيراً

تبددت آمالهم بعودة الحياة إلى طبيعتها.. عائدون يفتشون عن بيت وذكريات

الاحتلال يُرغم ناشطة إسبانية على توقيع اعتراف بإيذاء سجّانة لقبول لترحيلها

ترامب: قادة حماس مفاوضون جيدون وأقوياء جدا وأذكياء

الاحتلال ينقل الأسرى الفلسطينيين المقرر الإفراج عنهم إلى سجني "عوفر" و"النقب"

شهيد ثان في جنوب لبنان وحزب الله يطالب الدولة بموقف حازم

الكوليرا تحصد أرواح 570 سودانياً في إقليم دارفور

مستوطنون يهاجمون مزارعين فلسطينيين أثناء قطفهم الزيتون

هل يصمد وقف إطلاق النار في غزة؟

مستوطنون وجيش الاحتلال يهاجمون منزلا في أم صفا

الاحتلال يحتجز جثامين 735 شهيداً من بينهم 67 طفلاً و10 نساء و86 أسيراً

11 أكتوبر 2025 . الساعة 20:01 بتوقيت القدس
...
"مقابر الأرقام" لا تحمل شواهد قبور، بل مجرد قضبان حديدية مرقمة ما يترك الجثامين مجهولة الهوية

أفادت "الحملة الوطنية" الفلسطينية لاسترداد جثامين الشهداء والكشف عن مصير المفقودين، بأن سلطات الاحتلال تواصل احتجاز 735 جثمانًا فلسطينيًا، بينهم 67 طفلاً.

وأوضحت اللجنة، في بيان، أن سلطات الاحتلال تحتجز جثامين 735 شهيدًا، من بينهم 256 في مقابر الأرقام".

ومقابر الأرقام؛ مدافن بسيطة محاطة بحجارة دون شواهد، ومثبّت فوق كل قبر لوحة معدنية تحمل رقمًا بدون اسم صاحب الجثمان، ولكل رقم ملف خاص تحتفظ به سلطات الاحتلال.

وذكرت اللجنة، أن سلطات الاحتلال تحتجز منذ بداية عام 2025 جثامين 479 فلسطينيًا، من بينهم 86 من المعتقلين، و67 من الأطفال، و10 نساء.

وأشارت في بيانها إلى تقرير نشرته صحيفة "هآرتس"، أواسط يوليو/ تموز الماضي، يفيد بأن جيش الاحتلال يحتجز في معسكر "سدي تيمان" ما يقارب 1500 جثمان لفلسطينيين من قطاع غزة.

ومنذ بدء حرب الإبادة في غزة، قتل جيش الاحتلال ومستوطنيه بالضفة، ما لا يقل عن 1051 فلسطينيًا، وأصابوا نحو 10 آلاف و300، إضافة لاعتقال أكثر من 20 ألفا بينهم 400 طفل، بحسب معطيات فلسطينية رسمية.

المصدر / فلسطين أون لاين
#جثامين الشهداء #مقابر الأرقام #حرب الإبادة

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة