حماس: صمود أهلنا على أرضهم في الضفة هو الدرع الحقيقي أمام مشاريع التهويد والتهجير

11 أكتوبر 2025 . الساعة 13:42 بتوقيت القدس
المقاومة في الضفة الغربية

أكد القيادي في حركة المقاومة الإسلامية "حماس" عبد الرحمن شديد، أنّ هجمات المستوطنين الوحشية والمكثفة، يوم أمس وصباح اليوم، على مزارع وبيوت وممتلكات المواطنين، كما جرى في بلدة عقربا وبيتا جنوب نابلس وبلدة أمّ الصفا شمال رام الله، تكشف إصرار الاحتلال على سياسة التهجير الممنهجة التي تستهدف انتزاع الأرض من أصحابها وفرض وقائع استيطانية جديدة في الضفة الغربية.

وأوضح شديد، اليوم السبت، أنّ هذه الهجمات الإرهابية الوحشية وحالة تغوّل المستوطنين نابعة من شعورهم بضمان الإفلات من العقاب.

وشدّد على أنّ صمود أهلنا على أرضهم في الضفة الغربية هو الدرع الحقيقي أمام مشاريع التهويد والتهجير.

ودعا إلى تعزيز اللجان الشعبية وحالة التصدي والتضامن، لضمان حماية أهلنا وممتلكاتهم من هذه الهجمات والاعتداءات الهمجية.

وأضاف القيادي في الحركة: “نطالب المنظمات الحقوقية والقانونية المحلية والدولية، والصحافة الحرة، بالتحرك العاجل لتوثيق هذه الجرائم، وممارسة الضغط لوقف سياسات ومخططات الاحتلال بحقّ شعبنا وأرضنا”.

المصدر / فلسطين أون لاين
#الحرب على غزة #الإبادة الجماعية #ضم الضفة #طوفان الأقصى

