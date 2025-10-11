بـ "لغة الأرقام".. عمليات اليمن الإسنادية لغزَّة خلال عامين

فلسطين أون لاين

11 أكتوبر 2025 . الساعة 11:30 بتوقيت القدس
عمليات اليمن

كشفت إحصائية رسمية صادرة عن الجهات العسكرية والإعلامية في صنعاء، أن اليمن نفّذ على مدار عامين من حرب الإبادة في غزة سلسلة من العمليات العسكرية والإسنادية الواسعة دعماً للشعب الفلسطيني.

ووفق الإحصائية، فقد نفّذت القوات اليمنية (1835) عملية عسكرية تضمنت إطلاق صواريخ باليستية ومجنحة وفرط صوتية وطائرات مسيّرة وزوارق حربية، في إطار عمليات الإسناد لغزة واستهداف مصالح العدو الإسرائيلي وحلفائه في البحر الأحمر وبحر العرب.

وأشارت الإحصائية إلى أن الحظر البحري المفروض على الكيان الإسرائيلي من جهة البحر الأحمر وباب المندب وخليج عدن وبحر العرب تم بنسبة 100%، ما أدى إلى شلل شبه تام في الملاحة الإسرائيلية في المنطقة.

وفي الجانب الشعبي والجماهيري، بلغ عدد المسيرات والمظاهرات خلال العامين الماضيين 49,354 فعالية، فيما نُظّمت 94,478 فعالية شعبية، و549,769 ندوة، و81,878 أمسية، إلى جانب 350,633 وقفة طلابية في الجامعات والمدارس، و317,785 وقفة قبلية وشعبية في مختلف المحافظات.

أما في جانب الإعداد والتجهيز العسكري، فقد سجّلت الإحصائية 1,103,647 خريجًا من دورات "طوفان الأقصى" المستوى الأول، و132,046 خريجًا في المستوى الثاني، إلى جانب تنفيذ 5,148 مناورة ميدانية، و1,349 عرضًا عسكريًا، و3,362 مسيرًا عسكريًا في مختلف مناطق اليمن.
 

