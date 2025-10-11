فلسطين أون لاين

11 أكتوبر 2025 . الساعة 10:32 بتوقيت القدس
للمرة السابعة.. الاحتلال يُجدِّد إغلاق مكتب الجزيرة في رام الله

جدّدت سلطات الاحتلال "الإسرائيلي" -للمرة السابعة- إغلاق مكتب قناة الجزيرة في مدينة رام الله في الضفة الغربية المحتلة، لمدة 60 يوما ابتداء من صباح اليوم السبت.

ووفق البيان الذي وضعه جنود الاحتلال على مدخل مبنى "السيتي سنتر" حيث يوجد مكتب الجزيرة بالطابق الثامن، فإن الأمر موقع من قائد "الجيش الإسرائيلي" في الضفة الغربية.

ووفق قرار جيش الاحتلال، فإن تجديد الإغلاق يأتي بزعم "التحريض والمساعدة على أعمال الإرهاب" إذ سبق أن أغلقت سلطات الاحتلال مكتب الجزيرة منذ سبتمبر/أيلول من العام الماضي، حينما اقتحمت وسط مدينة رام الله، ووضعت قرار الإغلاق على مدخل المبنى.

وكانت الحكومة "الإسرائيلية" صدّقت في مايو/أيار 2024 على اقتراح رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الاتصالات شلومو كرعي بإغلاق مكاتب قناة الجزيرة، بموجب ما أطلق عليه "قانون الجزيرة".

 

