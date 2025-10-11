الاحتلال يشنُّ حملة اعتقالات واسعة في الضفة الغربية

فلسطين أون لاين

11 أكتوبر 2025 . الساعة 09:54 بتوقيت القدس
شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم السبت، حملة اعتقالات واسعة في محافظات الضفة الغربية المحتلة، طالت عدداً من المواطنين بينهم مصورة صحفية، تزامناً مع إصابة شاب بالرصاص في الخليل.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت عدة بلدات ومخيمات، وداهمت منازل المواطنين بعد تفجير أبوابها والعبث بمحتوياتها، فيما أطلقت الرصاص الحي خلال اقتحام بلدة الطبقة جنوب دورا، ما أدى إلى إصابة شاب في الفخذ، وجرى نقله إلى مستشفى دورا الحكومي لتلقي العلاج، ووُصفت إصابته بالمتوسطة.

وفي الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال ستة مواطنين بينهم سيدتان، عقب اقتحام منازلهم في بلدات دورا وبني نعيم وتفوح ومدينة الخليل، واستولت على مبالغ مالية من منزل إحدى المواطنات. كما نصبت حواجز عسكرية وأغلقت طرقاً رئيسية وفرعية في المحافظة.

وفي جنين، طالت الاعتقالات شقيق أحد الشهداء، فيما نفذت قوات الاحتلال مداهمات في رام الله وقلقيلية وبيت لحم.

المصدر / مكتب إعلام الأسرى
#الحرب على غزة #اعتقالات في الضفة #ضم الضفة #مداهمات في الضفة

