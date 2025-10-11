النبيه: قدَّمنا خطةً من 3 مراحل لإعادة إعمار بلديات قطاع غزَّة

قال المتحدث باسم بلدية غزة عاصم النبيه، إنَّ البلدية قدَّمت خطةً من 3 مراحل لإعادة إعمار بلديات القطاع، وتم مناقشتها مع مؤسسات دولية.

وأوضح النبيه في تصريح صحفي، اليوم السبت، أنه لا يوجد شارع في غزة إلا وتضرر، مشيرًا إلى أنَّ إعادة فتح المدينة عملية معقدة في غياب آليات متطورة.

وأضاف "أكثر من 85% من إجمالي الآليات الثقيلة دمرها الاحتلال ما يعرقل عملياتنا"، لافتًا إلى تقديم خطة من 3 مراحل لإعادة إعمار بلديات القطاع.

وأكد النبيه، أنَّ توفير المياه أولوية قصوى إلى جانب فتح الشوارع وجمع النفايات ومعالجة مشكلة الصرف الصحي.

وتابع "نعمل تحت ضغوط ضخمة في غياب الإمكانيات وجراء الدمار الهائل الذي خلفه الاحتلال".

ويوم الخميس، أعلن رئيس حركة المقاومة الإسلامية "حماس" في قطاع غزة، ورئيس الوفد المفاوض، الدكتور خليل الحية، التوصل إلى اتفاقٍ شاملٍ لإنهاء الحرب والعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، يتضمن وقفًا دائمًا لإطلاق النار وانسحاب قوات الاحتلال، وفتح معبر رفح في الاتجاهين، وتبادل الأسرى.

وقال الحية في كلمةٍ متلفزة، "نعلن اليوم أمام شعبنا وأمتنا والعالم التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب، وبدء تنفيذ وقفٍ دائمٍ لإطلاق النار وانسحاب قوات الاحتلال من القطاع، وفتح معبر رفح، وإدخال المساعدات بشكلٍ كامل".

وأوضح أن الاتفاق يشمل إطلاق سراح 250 أسيرًا من أصحاب الأحكام المؤبدة، و1,700 أسير من أبناء غزة الذين اعتُقلوا بعد السابع من أكتوبر، إضافة إلى جميع الأطفال والنساء.

وأكد الحية أن الحركة تسلّمت ضمانات رسمية من الوسطاء ومن الإدارة الأميركية تؤكد أن الحرب انتهت تمامًا.





المصدر / فلسطين أون لاين