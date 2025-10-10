القسَّام تعيد نشر كلمة لأبو عبيدة مع بدء عودة النَّازحين إلى غزَّة

غزة/ فلسطين أون لاين

نشرت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس، مقطعًا من كلمة سابقة للناطق باسمها أبو عبيدة، تزامنًا مع دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ اليوم الجمعة، وبدء عودة مئات آلاف الفلسطينيين المهجرين إلى مناطقهم في شمال قطاع غزة.

وفي الكلمة التي ألقاها أبو عبيدة بتاريخ 18 يوليو/تموز الماضي، قال: "إننا نقبل رأس كل أبناء شعبنا الكبار الصابرين المرابطين المنصورين ونرفع لهم أعظم التحية ونبشرهم ببشرى ربنا سبحانه: لله الأمر من قبل ومن بعد، ويومئذٍ يفرح المؤمنون بنصر الله، ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم."

وقالت الكتائب عبر حسابها على منصة تلغرام إن هذه الكلمة "تُجدد اليوم لتكون بشارة للمجاهدين والشعب الصامد بعد عامين من الصمود الأسطوري".





بدأ عشرات الآلاف من المواطنين، صباح الجمعة، بالعودة من مناطق جنوب قطاع غزة إلى شماله، عقب بدء الانسحاب الإسرائيلي التدريجي من مواقع تمركزه داخل القطاع، وذلك ضمن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار.

وأفاد مصادر محلية، أن جموع الفلسطينيين شرعوا بالتحرك نحو مدينة غزة عبر شارعي صلاح الدين والرشيد، بعد إعلان جيش الاحتلال دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ تمام الساعة الثانية عشرة ظهرًا، مشيرًا إلى أن القوات الإسرائيلية بدأت بالانسحاب تدريجيًا على أن تستكمل تموضعها الجديد خلال 24 ساعة.

وخلال تلك الحرب، نفذت إسرائيل -بدعم أميركي- حربًا شاملة على سكان القطاع، شملت القتل والتدمير والتجويع والتهجير القسري، في تجاهلٍ لأوامر محكمة العدل الدولية والمطالبات الأممية بوقف العدوان.

وبحسب وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، أسفرت الحرب عن استشهاد أكثر من 67 ألف فلسطيني وإصابة نحو 170 ألفًا آخرين، فيما استُشهد 460 شخصًا جراء التجويع بينهم 154 طفلًا، ما جعلها أفظع مجازر القرن بحق المدنيين.