اتِّفاق غزَّة يفتح الطَّريق لعودة العالقين خارج القطاع

كشفت وسائل إعلام عبرية، اليوم الجمعة، أنه سيسمح بعودة الفلسطينيين العالقين خارج قطاع غزة عبر معبر رفح البري، للمرة الأولى منذ سيطرتها عليه في مايو/أيار 2024، وذلك ضمن الملحق الإنساني لاتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في شرم الشيخ وفق خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وقالت صحيفة "هآرتس" العبرية، إن هناك آلية جديدة بالتنسيق مع الجانب المصري، تتضمن "تحديد معايير ونطاق العمل والعملية بأكملها"، تمهيدًا لفتح المعبر أمام العالقين في الخارج.

وأضافت الإذاعة أن الاتفاق ينص أيضًا على السماح بخروج الفلسطينيين من القطاع إلى مصر وفق آلية مماثلة لاتفاق يناير/كانون الثاني الماضي، وبـ"إشراف وتفتيش من بعثة الاتحاد الأوروبي".

وكان الاحتلال قد سيطرت في مايو 2024 على الجانب الفلسطيني من معبر رفح وأحرقت مبانيه ومنعت حركة السفر، مما فاقم الأزمة الإنسانية، خصوصًا بالنسبة للمرضى والجرحى الذين حُرموا من العلاج في الخارج.

وبحسب الإذاعة العبرية، نص الاتفاق أيضًا على إدخال 600 شاحنة مساعدات إنسانية يوميًا إلى القطاع من قِبل الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والقطاع الخاص، محملة بـ"مواد غذائية، ومعدات طبية، ومستلزمات إيواء، ووقود وغاز للطهي"، على أن تكون حركة الشاحنات حرة من جنوب القطاع إلى شماله عبر طريقي صلاح الدين (شرقًا) والرشيد (غربًا).

ودخل اتفاق وقف إطلاق النار الدائم في غزة حيز التنفيذ ظهر الجمعة، بعد مصادقة الحكومة الإسرائيلية عليه، ليبدأ تنفيذ المرحلة الأولى من الخطة التي تشمل وقف العدوان وانسحاب قوات الاحتلال وتبادل الأسرى وفتح المعابر.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد أعلن، فجر الخميس، عن التوصل إلى الاتفاق بين إسرائيل وحركة حماس بعد أربعة أيام من المفاوضات غير المباشرة في مدينة شرم الشيخ، بمشاركة تركيا ومصر وقطر، وبإشراف أميركي مباشر.

